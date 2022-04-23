柏瓏實呎1.79萬加推138伙 提價1% MONACO MARINE超額13倍 利奧坊‧壹隅明收票

明報記者 陳寶恩、容婌維

柏瓏I於周三（20日）公布開價後，信置營業部集團聯席董事田兆源表示，項目昨天首日已收逾1500票，以2張價單共306伙計，超額4倍。

至於柏瓏I新推的2號價單，提供138伙，包括1房至3房戶、實用面積339至763方呎，價單定價732.5萬至1702.5萬元、實呎1.94萬至2.33萬元，維持最高16%折扣，單位折實價615.3萬至1430.1萬元、折實實呎1.63萬至1.96萬元，整批折實均呎17,988元，比首張價單168伙折實均呎17,608元高約2.2%，惟扣除樓層、景觀因素，料實質提價約0.5%至1%。

柏瓏首日收逾1500票 超額4倍

是次入場單位為5座2樓B1室，實用面積339方呎1房戶，折實價615.3萬元、折實呎價1.81萬元。田兆源補充，柏瓏I入票人士中，約七成擬自用、三成為投資者，有機會短期再加推單位應市。

至於作為限聚令放寬後、近3個月來市場首個開售大型新盤，會德豐旗下樓花期長約1年的啟德MONACO MARINE，今日首輪開售308伙，當中306伙以價單推出、另2伙特色戶招標；項目昨日下午5時截票，自上周五（15日）起收票，8日累收4148票，以首輪發價單開售306伙計，超額近13倍。

MONACO MARINE今日太子酒店揀樓

MONACO MARINE首輪以價單出售的單位，包括66個1房戶、179個2房戶、61個3房戶，折實價796.4萬至2040.6萬元，整批折實均呎25,788元。值得留意，會德豐是次於尖沙嘴太子酒店內進行銷售，安排每組買家於獨立酒店房間進行買樓程序。

恒地韓家輝：利奧坊．壹隅快落實銷售安排

此外，恒地（0012）旗下樓花期約2年的大角嘴利奧坊．壹隅，以折實均呎23,928元首推123伙後，恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，項目已開放設於尖沙嘴的示範單位予公眾參觀，明天（周日）起收票，最多可「一客三食」，將視乎反應考慮加推單位應市，預計日內落實銷售安排，最快5月初作首輪推售。