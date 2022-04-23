長實將重推SEA TO SKY撻訂戶10伙

SEA TO SKY成交紀錄冊顯示，撻訂單位實用面積468方呎至1054方呎，涵蓋2房至4房戶，於2020年6月至去年5月成交，成交額由790.7萬元至1967.9萬元，買家撻訂料被沒收相等於樓價5％至10％訂金，料共涉逾1070.2萬元。

另一方面，新盤市場不乏特色戶成交；遠展（0035）沙田大埔公路沙田嶺段畢架．金峰，連環沽出兩伙花園特色戶，套現6580.2萬元；據悉，兩單位由同一組買家購入，為第1座地下A、B室，實用面積1548方呎及1443方呎，同屬3房3套連儲物房間隔，分別以3405.6萬及3174.6萬元成交，實呎同為2.2萬元，創項目呎價新高。

畢架．金峰3房呎價2.2萬 項目新高

永泰（0369）旗下已屆現樓的屯門掃管笏OMA OMA，沽出1A座地下B室，實用面積1371方呎、連660方呎花園及60方呎平台，屬4房雙套間隔，成交價2508萬元、實呎18,293元。永泰執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，OMA OMA全盤466伙，至今累售439伙，套現逾29.3億元。新高地產負責人陳坤興表示，上述OMA OMA特色戶買家屬中港商人，鍾情樓盤環境清幽。

長沙灣睿峰獲滿意紙 下月交樓

另長沙灣睿峰，持有項目的Twin City Holdings Limited表示，項目已獲滿意紙，預計5月起交樓，正籌備以現樓形式推售餘貨。睿峰2019年底起開售至今累沽223伙，佔全盤共414伙約54%，銷售總額19億元。