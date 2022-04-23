moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

市建局西營盤項目 下周一起招意向

【明報專訊】曾是市建局最高收購呎價的港島西營盤崇慶里/桂香街發展項目，市建局將在下周一（25日）起，邀請有興趣參與的發展商，提交合作發展意向書，截止遞交日期為5月10日。

位處崇慶里桂香街 可建樓面近9.5萬呎

資料顯示，上述項目地皮面積約1.16萬方呎，預計最高樓面約9.48萬方呎。據了解，項目透過地盤規劃及設計，藉以提升現有崇慶里兒童遊樂場的可達性，並改善從德輔道西和桂香街，通往發展項目現有行人網絡。

此外，中標者須按發展協議中列明的標準與品質、可持續發展和智能系統的要求。綜合業界估計，項目估值約12.6億至15.9億元，每呎樓面地價約1.35萬至1.7萬元。

另一方面，長實（1113）於今年3月、即第五波疫情大爆發時，以59.96億元、每方呎樓面價11,382元，投得市建局土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的「四合一」重建項目發展權，市建局公布餘下6標的落選標價，入標價介乎32.2億至55.3億元、即每方呎樓面價約6,112至10,497元，即長實是次中標價，僅較次標高4.66億元或8.4%。

長實奪土瓜灣項目標價 僅高次標8%

資料顯示，土瓜灣「四合一」項目地盤面積5.85萬方呎，最高可建總樓面約52.68萬方呎，可建約890伙，單位實用面積不可小於300方呎，半數單位須介乎300至480方呎；項目住宅部分銷售收益如逾102億元須向市建局分紅，首2億元分紅比例為20%、及後每增加2億元遞增10%、最高分紅比例為50%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款