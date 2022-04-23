市建局西營盤項目 下周一起招意向

位處崇慶里桂香街 可建樓面近9.5萬呎

資料顯示，上述項目地皮面積約1.16萬方呎，預計最高樓面約9.48萬方呎。據了解，項目透過地盤規劃及設計，藉以提升現有崇慶里兒童遊樂場的可達性，並改善從德輔道西和桂香街，通往發展項目現有行人網絡。

此外，中標者須按發展協議中列明的標準與品質、可持續發展和智能系統的要求。綜合業界估計，項目估值約12.6億至15.9億元，每呎樓面地價約1.35萬至1.7萬元。

另一方面，長實（1113）於今年3月、即第五波疫情大爆發時，以59.96億元、每方呎樓面價11,382元，投得市建局土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的「四合一」重建項目發展權，市建局公布餘下6標的落選標價，入標價介乎32.2億至55.3億元、即每方呎樓面價約6,112至10,497元，即長實是次中標價，僅較次標高4.66億元或8.4%。

長實奪土瓜灣項目標價 僅高次標8%

資料顯示，土瓜灣「四合一」項目地盤面積5.85萬方呎，最高可建總樓面約52.68萬方呎，可建約890伙，單位實用面積不可小於300方呎，半數單位須介乎300至480方呎；項目住宅部分銷售收益如逾102億元須向市建局分紅，首2億元分紅比例為20%、及後每增加2億元遞增10%、最高分紅比例為50%。