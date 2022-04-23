moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

第一城兩房呎售2萬 重回去年8月高位

【明報專訊】隨政府放寬社交防疫距離措施，各區屋苑量價齊升，其中新界上車樂園之一沙田第一城，有單位以實呎逾2萬元易手，除創屋苑今年呎價新高外，更重返去年8月高位價；美聯助理營業董事黃錦瀚表示，沙田第一城52座高層B室，實用284方呎兩房戶、望河景，最新以570萬元「零議價」沽出、實呎20,070元；原業主2013年5月以約328萬元購入，持貨約9年，帳面獲利242萬元或74%。

實用284呎 「零議價」570萬易手

翻查資料，撇除上述成交，沙田第一城踏入今年至今，僅錄得1宗實呎破2萬元的成交，為44座中層E單位，為實用284方呎2房戶，以568萬元易手、實呎2萬元。

海逸豪園兩房銀主盤1120萬售出

市區方面，紅磡海逸豪園4月至今暫錄11宗成交，較上月同期3宗增逾2.6倍；中原地產高級分行經理周德龍表示，海逸豪園新錄銀主盤成交，屬10座高層E室，實用609方呎2房間隔，銀主於3月起叫價1170萬元放盤，累減50萬元或4％後，以1120萬元沽出、實呎18,391元；原業主2007年1月以約382萬元購入，物業15年間，帳面賺738萬元或1.9倍。

CCL下半年目標重上190點

另一方面，具體反映3月28日至4月3日市況的中原城市領先指數CCL，最新報179.36點，按周跌0.16%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報180.77點，按周升0.13%；CCL（中小型單位）報178.98點，按周升0.01%；豪宅方面，CCL（大型單位）報181.31點，按周跌1%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇稱，展望CCL下半年，目標重上190點，收復早前的跌幅。

4區樓價走勢各異，其中九龍CCL Mass報175.85點，按周升3.2%；港島CCL Mass報182.06點，按周跌2%。新界方面，新界西CCL Mass報167.55點，按周跌1.04%；新界東CCL Mass報191.96點，按周跌0.73%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款