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啟德MONACO MARINE首批沽近八成 柏瓏I兩日收3600票 利奧坊‧壹隅今收票

【明報專訊】第五波疫情大爆發後，發展商暫緩推售新盤，事隔近3個月，昨日再有新盤推售。市場焦點新盤、會德豐啟德MONACO MARINE，昨日進行首輪銷售，共推售308伙，當中包括306伙以價單形式發售，另兩個天際特色戶以招標發售，全日售出約238伙，佔可供發售近80%。另正接受認購的元朗錦上路柏瓏I，項目在過去兩日收逾3600票，超額認購近11倍。

明報記者 甘潔瑩

會德豐破天荒將MONACO MARINE整個銷售程序，移師到同系剛完成翻新工程的香港太子酒店進行，每組買家於獨立酒店房間進行買樓程序。記者昨日現場所見，每名買家進入酒店前，需要掃安心出行、出示疫苗通行證或豁色證明書二維碼始能進入酒店，並到所屬代理行的專屬櫃台，出示預約二維碼登記，完成登記後，始獲安排到酒店房等候揀樓。

黃光耀：大單位需求相當熱切

會德豐常務董事黃光耀表示，MONACO MARINE銷售分兩組進行，A組大手買家率先昨日早上揀樓，B組一般買家在下午揀樓，昨日首輪銷售共售出238伙，佔發售單位近80%，套現近30億元。昨日共有4組大手買家購買2伙，其中一組最大手買家斥資約3167萬元購2伙3房連儲物房單位。黃表示，昨日推售的3房及2房（連梗廚）及工作間單位最受歡迎，在A組時段經已幾近沽清，反映市場對大單位需求相當熱切，並透露短期內加推，回應市場需求，並具加價空間。

大手客斥資3167萬購2伙3房

項目買家中，不乏會德豐物業業主或租客，其中A組2號籌買家、現持有一伙將軍澳日出康城MONTARA的佘氏夫婦，昨日斥資逾3100萬元購入MONACO MARINE兩伙，分別一個3房戶及一個2房戶，他們表示，一直心儀啟德海景戶，加上港鐵沙中線可望於今年通車的利好因素下，故拍板入市。

錦上路站柏瓏I最快本周開售

另一邊廂，由信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）合作發展元朗錦上路站1期柏瓏I，上周五（22日）正式接受入票認購後，過去兩日累積錄得逾3600票，以推出306伙計，超額認購近11倍，入票者以年輕用家為主，項目最快本周開售。

此外，日前以折實均呎23,928元公布首張價單123伙、恒地（0012）旗下樓花新盤大角嘴利奧坊．壹隅，恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，項目對外開放示範單位後，參觀人流不絕，在今日正式接受收票認購。

[香港地產]

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