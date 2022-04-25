moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

柏瓏I三日收逾5500票 昨加推82伙 共推388伙超購逾13倍 最快本周開售

【明報專訊】第五波疫情緩和後樓市大爆發，多個發展商齊齊推盤，且有不俗反應，其中信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）元朗錦上路柏瓏I，自上周五（22日）起，短短3日累收逾5500票，暫成今年新盤收票王，項目昨第二度加推82伙價單，折實均呎18,582元，以累推388伙計，超額認購逾13倍（見表1）。發展商表示，項目最快本周首輪開售。

明報記者 林尚民

上述柏瓏I上周三（20日）以折實均呎17,608元、折實入場費近608萬元推出首張價單，上周五首日收票，即成市場焦點，更吸引人氣偶像組合MIRROR成員柳應廷（Jer）到場參觀，市場反應理想。發展商表示，至昨晚8時為止，項目短短3日已收逾5500票，並暫成為今年新盤收票王。資料顯示，上周六發售的會德豐啟德MONACO MARINE，以8日時間累收約4148票。

折實均呎18582元 1房667萬入場

有見收票情况理想，發展商繼上周五首度加推138伙後，昨第二度加推，涉及82伙，包括28個1房、37個兩房及17個3房，定價794.2萬至1727.1萬元，實呎20,911至23,316元，扣除最高16%折扣優惠後，折實價由667.12萬至1450.76萬元，折實實呎17,565至19,586元，折實平均實呎18,582元。發展商表示，為回應市場熱烈需求，決定公布第3張價單共82伙，單位輕微提價不到1%，主要反映樓層及景觀等因素。

若以已公布的3張價單共388個單位計，折實平均實呎17,960元，暫時已超額逾13倍，信置營業部聯席董事田兆源指出，預計項目本周首輪開售。信和集團副主席黃永光表示，很高興市場對樓盤反應非常正面，這個港鐵沿線項目盡享鐵路網絡的優勢，團隊聆聽顧客追求環保低碳綠色生活，項目設計並引進了信和第三代綠化園林設計。

利奧坊‧壹隅首日收約300票 超額逾1倍

事實上，市場有多個新盤同期推售，恒地（0012）大角嘴利奧坊．壹隅昨日起收票，截至下午6時半，市場消息指暫收約300票，以首張價單123伙計，超額認購1倍多。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，項目昨起收票，參觀者不乏年輕家庭，最快周內落實銷售安排，預計下月初作首輪開售。

同系早於第五波大爆發時已作首輪開售的長沙灣映築，亦於明日銷售114伙。據悉，項目至昨日截止認購，共收逾370票，超額2倍多，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民認為，市場對九龍市區盤的需求相當高，交通便利更成首要優勢，尤其對貼近九龍區港鐵站的新樓盤的需求更見巨大。

至於同系的啟德THE HENLEY II方面，林達民表示，項目昨日起收票，料最快「十日八日」內正式發售，被問及THE HENLEY I去年推售時，一個特色戶以實呎近6.2萬元售出創下東九龍新高，而今期亦有同類單位，林達民表示，該單位將於稍後推出，並預計售價會比第一期更高。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款