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將軍澳本月逾250二手成交超上月全月

【明報專訊】近年多個新盤相繼落成的將軍澳，本月至今暫錄逾250宗二手成交，已超過上月全月近240宗水平；區內代理估計，全月勢逼300宗大關。香港置業分行首席高級營業經理傅志煌表示，將軍澳本月至今已逾250宗二手成交，其中日出康城LP6 5座低層N室，實用面積379方呎，1房套間隔，獲同區分支家庭客以718萬元承接，實呎18,945元。原業主2018年10月以約560.9萬元購入，持貨4年，帳面獲利157.1萬元或28%。

首置客1328萬購緻藍天4房戶

此外，將軍澳日出康城緻藍天有4房大單位獲首置客承接。香港置業分行市務經理（銷售）莊家豪表示，緻藍天1座低層RB室，實用面積942方呎，4房間隔連多用途房，向西北望足球訓練場景，以1328萬元易手，實呎14,098元。買家為首置客，原業主2017年12月以約1250萬元購入，帳面獲利78萬元或約6%。

匡湖居雙號屋4280萬易手 11年帳升五成

西貢匡湖居錄近月罕見大額洋房成交。美聯分行高級營業經理任征表示，匡湖居四期K段雙號屋，實用面積1942方呎，5房間隔，望海景，獲用家以4280萬元承接，實呎22,039元。原業主2011年1月2800萬元購入，帳面獲利1480萬元或約53%。

另外，天后DIVA終錄本月首宗二手成交。美聯分行高級區域經理余迅力表示，DIVA中層B室，實用面積493方呎，2房間隔，以約1022.8萬元成交，實呎20,746元。原業主2014年6月以約939萬元一手購入，帳面獲利約83.8萬元或9%。

利奧坊‧曦岸開放式戶月租1.1萬

正當恒地（0012）大角嘴利奧坊‧壹隅開售在即之際，毗鄰的同系利奧坊‧曦岸近月租賃交投活躍。中原分行首席分區營業經理黃家全表示，利奧坊系列1至3期本月至今暫錄約25宗租賃成交，3期利奧坊‧曦岸佔17宗，平均實用呎租約55元，其中利奧坊‧曦岸2座極高層K室，實用面積193方呎，屬開放式間隔，享開揚市景，最新以月租1.1萬元租出，實用呎租57元。業主去年10月以533萬元購入，持貨僅半年即租出，租金回報約2.4厘。

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