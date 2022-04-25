放寬社交距離後首周末 十大屋苑17成交

按周跌近四成 連續六周維持雙位數

十大屋苑中，以沙田第一城及紅磡黃埔花園最為活躍，各錄4宗成交，比上周同期交投多1倍。不過，天水圍嘉湖山莊、東涌映灣園、將軍澳新都城及觀塘麗港城4屋苑於過去兩日均未有成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，最近入市氣氛回復暢旺，部分防疫措施已放寬，發展商把握旺市積極推盤，大量新盤出現，分薄客源，加上小業主叫價趨於硬淨，部分買家轉投新盤市場，導致二手成交量回落。另美聯統計，十大屋苑周末錄約21宗成交，雖然較上周末跌約27.6%，但仍連續6周維持20宗或以上水平。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，早前累積的購買力將會持續釋放，本月一、二手交投或呈現「U型反彈」。

太古城本月暫錄30宗超上月全月

另外，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，本月暫錄約30宗成交，已超上月全月約25宗水平。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城過去兩天連錄2宗成交，其中景天閣中層E室，實用面積715方呎，3房1套間隔，望街景，以1442萬元沽出，實呎20,167元。原業主1988年9月120.5萬元購入，持貨約34年，帳面獲利1321.5萬元或11倍。