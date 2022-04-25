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扒房租盛滙上環舖 月租13萬貴逾三成

【明報專訊】政府放寬社交距離措施後餐飲業「復活」，有餐廳隨即租舖開業，舖位租金亦有理想升幅，其中盛滙商舖基金持有的上環孖沙街一舖位，獲西餐廳扒房以月租逾13萬元租用，較原有租金增逾三成。

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，上述孖沙街20至24號，地下連入則閣樓面積共約2300方呎，最新獲外籍人士經營的西餐廳扒房以月租逾13萬元租用，其後將加租至14.3萬元，呎租約56至62元。他表示，隨着坊間「報復式」消費，租客睇好中上環在家工作員工陸續重返公司，晚市亦重新恢復正常，料第六波再停晚市機率微，租客才決定投資逾百萬元開舖。

首季舖位買賣註冊量不足300宗

另外，他補充，基金於去年8月4200萬元購入該舖，原租金約10萬元，現加租超過三成，租金回報約3.7至4.1厘，舖位現以5800萬元放售，較大半年前購入價高1600萬元或38%。李根興又表示，第五波爆發至今，基金已買入11間街舖，共涉資2億元，目標全年以約6億至8億元購入約30至40間舖位。

上月錄71商舖買賣 近兩年最低

此外，根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，3月份商舖買賣註冊宗數錄71宗（主要反映2月份市况），為近兩年以來最低，按月跌16.5%，總結今年首季，舖位買賣註冊總數僅錄297宗，是近一年半低位，該行預期，防疫措施逐步放寬，加上電子消費券派發，商舖市場將進一步回暖，故較看好下半年市道。

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