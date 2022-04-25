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維景灣畔實呎逼1.8萬 返爆疫後高位

【明報專訊】疫情緩和，加上限聚令陸續放寬，二手樓市氣氛轉趨活躍。將軍澳熱門屋苑之一的調景嶺維景灣畔，本月首20日已經錄得29宗成交，超上月全月21宗水平，平均成交呎價升至約17980元，按月急速反彈6.5%，亦逼近去年9月平均實呎1.8萬元爆疫後最高紀錄。

明報記者 陳寶恩

香港置業首席分區董事劉浩勤表示，維景灣畔屬將軍澳區內受歡迎屋苑之一，屋苑本月首20日，已錄得29宗成交，超越上月全月21宗近四成，平均實呎更急升6.5%至17980元，屬近7個月以來的高位，逼近去年9月平均實呎1.8萬元爆疫後最高紀錄。屋苑最新一宗成交來自5座中層B室，實用511方呎，2房間隔，享海景，以970萬元售出，實呎18982元。原業主2000年3月275萬元購入，帳面獲利695萬元或升值2.5倍。此外，同區THE PARKSIDE 3座高層D室，實用705方呎，享海景，以1448萬元易手，實呎20539元，呎價創同類單位新高。原業主2014年12月892萬元購入，帳面獲利556萬元或升62%。

凱德苑未補價實呎首破1.4萬

新居屋二手市場再錄破頂成交，美聯首席高級營業經理黃永財表示，「居屋王」之一的長沙灣凱樂苑B座高層04室，實用382方呎，1房間隔，近期以550萬元未補價易手，實呎14398元，呎價首破1.4萬大關，創屋苑未補價二手新高。原業主2019年10月以276.85萬元購入，持貨約2年半轉手，帳賺273.15萬元或近1倍。由於持貨不足3年，是次需付樓價10％的額印稅、涉約55萬元，惟扣除相關使費後，原業主仍大賺約208萬元或約75％離場。

至於新界上車樂園嘉湖山莊近日交投亦轉旺，美聯營業經理麥珞珩表示，嘉湖山莊樂湖居第14座高層H室，實用549方呎3房間隔，以610萬元成交、實呎11111元；原業主早前叫價603萬元放盤，惟本來有租客居住不設睇樓，至日前租客交吉才開放睇樓，即吸引超過4組客人洽購，最終由首置客追價7萬元、以610萬元成交。原業主2009年9月以約160萬元購入，帳面賺450萬元或約2.8倍。

4組客爭盤 首置客610萬購嘉湖3房

恒地（0012）與市建局合作的長沙灣映築近日重新展開新一輪銷售前，同區喜漾有單位做價創新高，位於1座高層C室，實用489方呎，2房間隔，以978萬元成交，實呎2萬元，成交價及呎價均創屋苑2房新高。中原地產分行副區域營業經理許永生表示，買家為換樓客，原業主2015年8月728萬元一手買入，帳面獲利250萬元或34%。

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