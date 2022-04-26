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凱滙1房特色戶實呎2.73萬 同類新高

【明報專訊】新盤市場聚焦信置（0083）等發展的元朗錦上路站柏瓏I，本周五開售首輪388伙之際，信置同系已屆現樓的觀塘凱滙，昨連錄3宗一手成交，其中2期5座50樓J室，屬頂層連天台特色戶，實用面積391方呎連天台307方呎、1房間隔，成交價1068萬元，實呎27,315元，為項目同類1房特色戶呎價新高。

凱滙本月迄今沽出17伙、套現逾2.8億元；而項目2018年底開售至今則累沽1909伙，佔項目單位總數1999伙的95%，套現逾245億元。

GRANDE MONACO 招標售出4房戶 實呎2.6萬

另外，會德豐地產啟德新盤MONACO MARINE部署本周四次輪開售112伙之際，同區同系樓盤GRANDE MONACO，昨透過招標售出低座B座2樓A室4房戶，實用面積984方呎，成交價2558.4萬元、實呎2.6萬元，買家採90日成交期，為屋苑本月首宗一手成交，買家亦獲車位認購權。

上嵐新建期付款 增4%折扣

此外，樓花期約15個月的建灝地產屯門上嵐，去年7月至今累沽57伙，佔全盤總數112伙逾五成，昨更新價單，提供全新「至CHILL建築期付款」，可獲5%折扣，最高折扣14%，較之前建期付款增4%優惠。建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，上嵐更新價單的單位全屬1房戶，實用面積265至290方呎。買家5月31日或之前入市，選用上述計劃可享5%折扣，最高14%。入場單位3樓D室，實用285方呎，折實價534.74萬元，折實實呎18,763元。

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