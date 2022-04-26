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中海外363萬續租太古廣場三期 減租最多兩成

【明報專訊】雖然疫情緩和，惟寫字樓租金表現仍然低迷，部分甲級商廈仍要減租留客，其中太古地產（1972）旗下金鐘太古廣場三期，上月獲中海外（0688）以逾363萬元續租3層近4.5萬方呎樓面，較5至7年前減租超過一至兩成。

平均呎租81元 近年低位

資料顯示，中海外今次續租太古廣場三期部分包括7樓、10樓及11樓，每層樓面14,946方呎，合共即約44,838方呎，若以總租金逾363萬元計，平均呎租約81元，屬該廈近年新低呎租。其中7樓部分，中海外2017年起租用，當時月租約153.94萬元，呎租約103元，最新續租每月租金為121.06萬元，呎租81元，減租約21%。

至於10樓、11樓部分，中海外早於2005年、即該廈落成初期已租用，最新續租租金為242萬元，呎租81元，中海外對上一次續租該兩層，早於2015年簽訂、並於2016年生效，當時月租約272萬元，即現時減租約11%。

事實上，據仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指出，上月份整體甲級寫字樓租賃市場仍錄得56,200方呎正吸納量，為連續6個月錄得正吸納量.

仲量聯行：甲廈租賃連續6月正吸納

不過，隨着新供應落成，上月底整體市場的空置率升至9.4%（2月份為9.1%），仲量聯行大中華研究部主管黃志輝又指，上月整體甲級寫字樓租金按月下跌0.2%，主要分區中，中環租金月內微跌0.1%，而港島東錄得最大租金跌幅。

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