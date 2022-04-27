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柏瓏I收逾萬票 暫列今年新盤票王

【明報專訊】新盤戰主角之一，信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0083）等合作的元朗錦上路站柏瓏I，落實本周五（29日）首輪開售388伙之際，項目過去5日已累收逾1萬張入票，超額認購近25倍，是繼中洲置業火炭星凱．堤岸去年10月首輪推售536伙收逾2.7萬票後，市場半年來重現收逾萬票登記的全新盤，將於明日截票。

柏瓏I周五首輪推售388伙，佔今期單位數目715伙約55%；信置營業部集團聯席董事田兆源表示，項目將在首輪銷售後決定加推安排，最快下周次輪銷售；至於首輪開售的388伙，包括1房戶111伙、2房戶216伙及3房戶61伙，折實價607.99萬至1450.76萬元，折實實呎1.6萬至1.96萬元。

利奧坊．壹隅加推65伙

另近日「雙盤齊發」的恒地（0012），旗下大角嘴利奧坊．壹隅繼上周開價後，昨首度加推65伙，折實均呎23,579元，比首批123伙折實均呎23,928元略低，料主要反映單位景觀、樓層分別，現正部署5月初開售。

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊．壹隅加推65伙，實用208至382方呎、屬開放式至2房戶，維持最高直減6%折扣，折實價561.086萬至938.308萬元，65伙折實價總值近4.27億元。韓補充，扣除景觀樓層等因素，是次屬原價加推。市場消息稱，利奧坊．壹隅過去3日收逾400張入票。

HENLEY II料加推加價

另恒地同系啟德THE HENLEY II 亦部署短期內開售；恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目過去3日累收逾260張票，以首張價單61伙計、超額逾3倍，料短期加推應市、涉至少31伙，並指有提價空間。

市場昨日錄約45宗一手成交，其中恒地長沙灣映築繼年初因疫情而煞停銷售後，昨重推114伙，包括108伙以價單推出、6伙招標；據了解，項目售出約40伙，佔可售單位數量約四成，當中322方呎2房M室全數獲揀選。

映築新一輪銷售沽40伙

映築是次發售的108伙，屬於實用面積322至377方呎2房戶，提供最高5%折扣，折實價689.98萬至945.53萬元、折實實呎20,972元至25,544元。

[香港地產]

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