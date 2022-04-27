moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

港復蘇勢頭佳 美資代理拓商廈市場商機

【明報專訊】俄烏戰爭持續，為影響環球政經局勢的最大陰霾，但隨着本港第五波疫情趨緩和，本港經濟、樓市開始見復蘇勢頭，美資地產代理行Newmark Group, Inc（下稱「Newmark」），藉此機會拓展在亞太區的地產代理發展業務，並敲定在香港開拓地產代理業務。

Newmark行政總裁Barry Gosin表示，Newmark香港地產顧問團隊，由簡儒德（Rhodri James）擔任香港副主席，團隊亦包括多名資深地產專才，包括同為香港董事總經理的戴約翰（John Davies）、佳德萊（James Catterall）、沈燦城（Terry Shum），他們均熟悉亞太區地產市場，可為客戶提供租賃、租戶代理及企業服務等服務。Barry Gosin笑稱，集團發展業務的首要條件是先找尋合適人才，再擴展團隊。

擬租國金單位作辦公室

Newmark香港副主席簡儒德透露，目前已在香港聘請約10名經紀，期望未來將有更多資深從業員加盟，並計劃租用中環國際金融中心單位，作為辦公室。被問及在疫情下，為何開拓正受重創的商業物業市場，作為在香港的起步點，Newmark董事總經理佳德萊坦言，本港爆發新一波疫情，商廈市場受重創、空置率上升，惟正因不少商廈單位空置，租戶此時反為有更多選擇。

事實上，市區核心地段未來不乏全新地標式商廈落成，佳德萊表示，恒地（0012）旗下中環美利道The Henderson、長實（1113）長江中心第2期等均是市場焦點。Newmark另一位香港董事總經理戴約翰補充，除商業市場外，工廈市場亦不容忽視，因為工廈是投資者熱捧項目之一。

明報記者 甘潔瑩

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款