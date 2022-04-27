寶馬山花園2180萬二手新高

西半山樓齡近60年單位 呎售1.5萬

市場再有長情業主沽貨；利嘉閣分區經理張嘉榮表示，樓齡近60年的西半山僑星大廈，新錄中層C室易手，實用894方呎2房間隔，以1350萬元連車位易手、實呎15,101元；原業主早於1965年以約7.85萬元一手連車位買入，帳面賺逾1342萬元或171倍。張補充，大廈現時仍有1個單位放售，叫價2000萬元。

迎海．星灣御3房損手逾百萬

不過，市場仍錄得零星蝕讓；中原區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山迎海4月暫錄約11宗成交，其中3期迎海．星灣御22座中層B室，實用811方呎，3房1套間隔，以1480萬元易手、實呎18,249元；原業主2018年以1500萬元購入，帳面已蝕20萬元或1.3%，若連其他使費，料實蝕逾106萬元或約7%。

維景灣畔3房呎售17724元 低市價一成

另外，中原分行經理黃仕斌表示，將軍澳維景灣畔12座高層D室，實用659方呎3房1套間隔、望泳池景，最新以1168萬元易手、實呎17,724元，低市價約一成；惟原業主2008年以約465萬元購入，帳面賺703萬元或1.5倍。

美聯助理區域經理潘鎮煒指出，荔枝角西九四小龍之一碧海藍天，第3座高層B室，實用501方呎2房戶，原業主微減10萬元或1%後，以880萬元成交、實呎17,565元；原業主2010年以338萬元購得，帳面賺542萬元或1.6倍。

[香港地產]