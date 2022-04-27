moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

寶馬山花園2180萬二手新高

【明報專訊】繼元朗老牌洋房錦繡花園日前有「孖屋」以2300萬元破頂價成交後，市區老牌豪宅屋苑亦錄創新高成交價；中原區域營業經理蘇浩德稱，北角寶馬山花園7座低層A室，實用847方呎、望海景3房1套戶，新近以2180萬元易手、實呎25,738元，創屋苑二手成交價新高。蘇表示，原業主2009年以1100萬元買入，帳面獲利1080萬元或近一倍。

西半山樓齡近60年單位 呎售1.5萬

市場再有長情業主沽貨；利嘉閣分區經理張嘉榮表示，樓齡近60年的西半山僑星大廈，新錄中層C室易手，實用894方呎2房間隔，以1350萬元連車位易手、實呎15,101元；原業主早於1965年以約7.85萬元一手連車位買入，帳面賺逾1342萬元或171倍。張補充，大廈現時仍有1個單位放售，叫價2000萬元。

迎海．星灣御3房損手逾百萬

不過，市場仍錄得零星蝕讓；中原區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山迎海4月暫錄約11宗成交，其中3期迎海．星灣御22座中層B室，實用811方呎，3房1套間隔，以1480萬元易手、實呎18,249元；原業主2018年以1500萬元購入，帳面已蝕20萬元或1.3%，若連其他使費，料實蝕逾106萬元或約7%。

維景灣畔3房呎售17724元 低市價一成

另外，中原分行經理黃仕斌表示，將軍澳維景灣畔12座高層D室，實用659方呎3房1套間隔、望泳池景，最新以1168萬元易手、實呎17,724元，低市價約一成；惟原業主2008年以約465萬元購入，帳面賺703萬元或1.5倍。

美聯助理區域經理潘鎮煒指出，荔枝角西九四小龍之一碧海藍天，第3座高層B室，實用501方呎2房戶，原業主微減10萬元或1%後，以880萬元成交、實呎17,565元；原業主2010年以338萬元購得，帳面賺542萬元或1.6倍。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款