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房協安達臣道補價17億 疫下6宗補價破百億

【明報專訊】房協積極就旗下出售資助房屋進行補地價，其中觀塘安達臣R2區4號地盤，上月以近17億元完成補地價，每方呎樓面補地價3018元，而房協在不足2年，於疫情下已就6個項目完成補地價，預計合共提供約5900個出售資助房屋單位。

文件顯示，房協最新補價項目為安達臣R2區4號地盤，項目佔地約11.48萬方呎，位於華懋去年初推售的新盤安峯旁邊，補價16.9842億元，項目最高可建樓面約56.27萬方呎，當中包括最高51.68萬方呎住宅樓面，另最高約4.59萬方呎非住宅樓面，平均每方呎樓面補地價約3018元，預計項目可提供約970伙。

財團米埔項目補價2.68億

早在2018年，政府撥出3幅位於安達臣及1幅位於啟德之地皮予房協作出售資助房屋發展，全部已完成補價（見表），三項目共提供約2770伙。值得一提，同區房委會居屋安秀苑將於今年發售，五一折後平均實呎約6590元，項目提供1906伙。

資料顯示，政府於2019年初公布更改房協項目補地價計算方式，出售資助住宅部分由市價一半降至三分之一，房協亦加快補地價進度，由2020年9月至今，已完成6個項目補地價，合共涉及約101.87億元，可提供約5900伙，當中以啟德2B區1號地盤規模最大，可提供約1790伙，補價逾46億元，每方呎樓面補地價4558元。

萬科牛頭角項目申強拍 估值逾億

另文件顯示，由皆才有限公司持有的元朗米埔一幅地皮，上月以2.68億元補地價，項目佔地約69.5萬方呎，以最高可建樓面約13.9萬方呎計，每方呎樓面補地價約1927元。皆才有限公司董事包括林漢華、梁淑冰。資料顯示，項目去年獲批建71幢2層高洋房（在一層地庫之上），另有會所等設施，即平均每幢洋房的面積近2000方呎。

此外，萬科最新就牛頭角定富街71至79號（單號）定富大樓向土地審裁處強拍，項目估值逾1.1億元，萬科或有關人士現持項目81.58%業權，尚餘3伙未能收購。

翻查資料，萬科去年先後就該地段3個物業提交強拍申請，若連同上述合併發展，地盤面積約9800方呎，可建樓面約8.8萬方呎。

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