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郭基煇：新地酒店餐飲生意回復爆疫前九成

【明報專訊】疫情緩和，加上政府派發消費券，重振港人消費力，新地執行董事郭基煇表示，上周酒店餐飲的銷售額已較3月份數字倍升，更回復至去年11月的九成，但距離去年12月旺季時仍有距離，預計在消費券帶動下，可重返當時旺市時的銷售水平。他期望，政府能進一步放寬防疫措施，以及與大灣區及境外低風險地區展開旅遊氣泡，以協助酒店業界復蘇。

郭基煇表示，在第五波疫情前，「宅度假」令酒店的入住率幾近爆滿，今年初爆發第五波疫情以來，酒店營運環境又變得十分艱巨，幸得同事創意及努力，作出不同推廣計劃，集團旗下「帝」系酒店入住率仍有約八成。他補充，集團疫下未有裁員，但要求員工清放年假，部分餐廳在最艱難時亦暫停營業，以減低支出。

長沙灣酒店最快明年底開業

至於酒店業務拓展方面，郭基煇表示，新地旗下內地及本港共有16間酒店（香港12間、內地4間），共逾6800房間。他指集團還有數間酒店在興建中，包括預計今年底開業的南京安達仕酒店（Andaz Nanjing）、2023年次季末開業的蘇州四季酒店 （Four Seasons Hotel Suzhou）、2024年竣工的 Andaz Shanghai ITC，而本港位於長沙灣興華街酒店正興建中，最快明年底開業，預計提供約900間酒店房。

另郭基煇表示，集團日前就旗下酒店推出酒店及消費購物綜合獎賞計劃Go Royal by SHKP （帝賞），為會員提供酒店餐飲、住宿、消閒及購物方面的禮遇，Go Royal會員可透過手機應用程式，使用與新地商場綜合會員計劃The Point共用的積分，於集團遍佈各區的商場換取豐富的購物禮遇；而The Point會員可在5間「帝」系酒店，以積分兌換住宿體驗及在酒店餐廳兌換餐飲獎賞。郭又稱，Go Royal旨在提升顧客體驗為目標，兩個計劃、一個帳戶、一套積分，同時滿足酒店住宿、餐飲及商場購物的多重願望。

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