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晨星胡啟泰：港樓價短期續偏軟 致屯門地流標

【明報專訊】聲稱回應市民「住大啲」的訴求，港府去年底公布在部分地皮加入單位面積下限條款，而首幅加入相關限呎條款的住宅官地，即上周五截標的屯門青山公路大欖段地皮，本周二卻宣布流標收場，為2018年10月山頂文輝道地皮流標後，3年半以來再有住宅官地流標。

晨星香港及新加坡金融及地產業高級股票分析員胡啟泰（圖）表示，上述屯門地皮流標，原因是各大發展商的入標價均低於政府的底價或參考價，而他認為這與樓價走勢短期料繼續偏軟有關。

恢復通關 港樓價始會回升

胡啟泰指出，即使本港疫情近日已相對受控，港府亦已放寬社交距離措施，故此不少新盤重啟或展開銷售活動，令交易量回升，但他相信，在本港恢復與內地或國際通關、令更多人可以到訪本港前，樓價將會反覆偏軟，估計這亦是發展商是次對屯門地皮審慎出價的原因。

上述屯門地皮上周五截標有5家發展商入標，均為本港大中型發展商。市場原先估計，地皮估值約73.35億至85億元、每方呎樓面地價約5600至6500元。

地產股估值吸引 可低吸收息

胡啟泰分析，本港大中型地產股目前股價已低於合理價值（Fair Value），估值吸引，即使它們近月售樓表現被疫情影響、短期股價可能仍處於弱勢，惟由於中長期基本面仍理想，目前息率亦吸引，值得低吸作長期投資。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[葉創成 名人樓市論壇]

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