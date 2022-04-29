柏瓏I一周收1.35萬票 超額33倍 今年以來「票王」 今首輪賣388伙

明報記者 陳寶恩、容婌維

事實上，自2020年初新冠疫情在港爆發後，新盤市場逾2年來共有8個主要新盤首輪開售截收逾萬票登記，當中新世界（0017）大圍站柏傲莊III去年6月開售首批331伙，最終截收逾2.7萬票，成1997年後新盤票王。另外，火炭星凱．堤岸去年10月亦錄得相近的收票紀錄，反映鐵路沿線新盤項目備受市場關注。是次柏瓏I 截收近1.35萬票，暫為今年以來的新盤收票最高紀錄。

項目昨截票 料凍資約13.5億

資料顯示，柏瓏I 每張認購登記須繳交10萬元銀行本票，以項目截收近1.35萬票計，柏瓏I過去7日料凍結市場資金約13.5億元。柏瓏I今日早上於尖東帝國中心開售首批388伙，單位來自項目首3張價單，包括1房戶111伙、2房戶216伙及3房戶61伙，折實價607.99萬至1450.76萬元，折實實呎1.6萬至1.96萬元。A組大手客須購至少1間3房戶、最多可購3伙。

利奧坊．壹隅料下周加價加推

另一邊廂，九龍亦爆新盤戰，其中恒地（0012）大角嘴利奧坊．壹隅，落實周日（5月1日）首輪開售138個單位之際，恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊．壹隅將於首輪開售後，下周加推單位應市，並強調將有加價空間。市場消息指出，截至昨晚7時半，項目過去6日累收約600票登記，超額認購約3.3倍。韓家輝稱，入票人士當中，約45%來自九龍、40%來自新界，其餘為港島客。

HENLEY II暫收288票 超額4倍

啟德新盤戰白熱化，會德豐地產旗下MONACO MARINE 昨晚次輪銷售之際（見另稿），恒地同區THE HENLEY II，恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，截至昨日下午，THE HENLEY II 自本月24日收票至今，暫錄得288個認購登記，以首批61伙計超購約4倍。他續稱，計劃短期內加推2號價單，涉至少31伙，並有約5%加價空間；預計周內上載銷售安排，同時推海景戶招標，包括頂層連天台及平台特色戶，料做價可創東九龍新高。