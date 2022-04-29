MONACO MARINE昨次輪沽30伙 一周累沽265伙

上述開售的112伙，早前截收3600票，超額認購31倍，大部分為早前向隅客，即所謂「復活票」。單位包括14個1房、72個2房及26個3房戶，實用面積326至713方呎，折實價821.5萬至1942.2萬元，折實實呎23,481元至29,291元，折實平均實呎26,530元。

ST. GEORGE'S 4房1.02億沽 今年九龍分層新高

至於信置（0083）何文田加多利山嘉道理道豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，樓花期不足4個月，新近透過招標售出第1座9樓A室、屬4房雙套戶，成交價1.028億元，實用面積2140方呎，實呎48,037元，成交價創今年九龍分層豪宅新高。

發展商表示，項目自2020年8月開售以來累售14伙，包括5伙特色戶，套現逾20億元。

此外，新地（0016）以招標形式發售的沙田瓏珀山II，樓花期不足1年，昨日連沽3伙吸金近5600萬元。有關單位位於King Tower第2座，分別為10樓B室、18樓C室及12樓D室，實用面積948至990方呎，全屬3房套房連工作間間隔。成交價1799.304萬至1960.8萬元，實呎18,552元至19,886元。