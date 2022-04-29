新地屯門NOVO LAND 1A期最快6月推

項目最近的鐵路站為西鐵兆康站。新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND屬屯門區歷來最大型私宅項目，分6期發展，提供逾4500伙；NOVO LAND第1A期（提供824伙、分2座住宅大廈），最快今年6月登場，主打1房及2房中小型單位，預計關鍵日期為明年6月底，樓花期約14個月。

雷霆表示，集團2002年在元朗引入YOHO系列，令元朗大變天；2012年推出屯門市中心瓏門，創下區內多項新指標，相信NOVO LAND將再引領屯門區發展。

6期涉逾4500伙 屯門最大型項目

雷又稱，有見近日新盤市場趨旺，集團將於5月推售大埔白石角Silicon Hill第1期（涉576伙）及以現樓形式推售太子道西PRINCE CENTRAL（涉101伙）；6月後將緊接推售NOVO LAND第1A期、天水圍Wetland Seasons Bay第3期（涉384伙）及北角海璇II（涉351伙），實行「月月有樓賣」。

新地代理總經理陳漢麟補充，NOVO LAND有具前膽性、新穎的含意，期望打造北歐色彩社區，吸納年輕及家庭客。陳又稱，項目駕車約3分鐘可達西鐵兆康站，屋苑附近將提供6條新巴士線前往各區；另項目設近5萬方呎商場，生活配套齊備。