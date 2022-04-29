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將軍澳本月二手逼300宗 9個月最旺

【明報專訊】除十大屋苑外，各區二手交投量亦急升。區內代理稱，將軍澳本月至昨天已錄近300宗二手成交，為去年7月全月398宗後、近9個月新高，並較上月全月261宗增約15%，料全月勢破300宗大關。

青衣本月80宗按月倍升

有買家追價入市將軍澳維景灣畔2房單位。中原地產分行經理黃仕斌表示，維景灣畔8座高層D室，實用面積498方呎，2房間隔、望內園景，原業主早前開價880萬元放盤，吸引3組客人同時洽購，最後獲其中一名買家追價8萬元，以888萬元成交、實呎17,831元。原業主2001年以約233.4萬元購入單位，持貨約21年，帳面獲利654.6萬元或約2.8倍。

青衣區本月成交亦顯著轉旺，累錄約80宗二手成交，較上月急增1.2倍，並回復至去年上半年水平。區內未補價市場亦不乏成交，中原地產分行市務經理范德輝表示，青衣綠悠雅苑2座低層H室，實用面積535方呎，2房間隔、望山景，以600萬元未補價沽出，實呎11,215元。買家為葵涌區公屋租戶，原業主2013年4月以約316萬元一手未補價買入，帳面獲利284萬元或90%。

宏景花園移民盤4年實蝕8%離場

有人入市資助房屋，亦有人決定移民蝕讓居屋離場。富誠地產客戶主任李志浩表示，鑽石山宏景花園第5座中層B室，實用面積574方呎3房戶，座向西南望市景，日前以566萬元未補價成交、實呎9860元，較市價低約6%。原業主2018年8月586萬元未補價購入，持貨近4年，帳蝕20萬元或約3.4%；若連使費計料實蝕逾49萬元或約8%。李透露，屋苑從未出現未補價單位蝕讓個案，原業主因移民，去年12月起叫價645萬元放盤，惟遇上新居屋登場搶走大部分購買力，業主近日減價79萬元或約12%後才沽出。

南灣銀主盤2150萬沽 1年帳貶5%

豪宅方面，鴨脷洲南灣新錄8座中層B室成交，單位屬銀主盤，實用面積1052方呎、採1房套連儲物房間隔，最新以2150萬元沽出、實呎20,437元。原業主於2021年4月以約2260萬元購入單位，及後淪為銀主盤，單位1年內帳面貶值110萬元或約5%。

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