moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

西環北街舖6600萬沽 46年升值150倍

【明報專訊】零售市况回暖，商舖成交再度活躍，有長情舖位業主沽貨套現。市場消息表示，西環北街29至31號地舖，面積約1300方呎，最新以約6600萬元連租約售出，呎價約5.07萬元。商舖現由餐廳以月租約12.2萬元租用，租金回報約2.2厘。原業主早於1976年以約43.5萬元購入，持貨約46年，帳面大賺6556.5萬元，物業大幅升值約150倍。

深水埗舖7080萬易手 逾2年賺1380萬

另同位於民生區的深水埗福榮街81至87號地下及部分閣樓，總面積約3630方呎，獲買家以約7080萬元易手，呎價約1.95萬元。原業主2019年12月以5700萬元購入，持貨2年多，帳面獲利1380萬元，物業其間升值約24%。

時興隆家族2400萬購通菜街舖

此外，有老牌家族趁疫情緩和購入商舖，資料顯示，太子通菜街212號地舖，面積約1000方呎，上月以2400萬元易手，呎價約2.4萬元，買家以天峰亞太投資有限公司（SKY HILL ASIA INVESTMENT LIMITED）作登記，公司董事包括張漢貞、張文慧、張文耀，為本地著名零食品牌時興隆的家族成員。

資料顯示，上址原業主2007年1108萬元購入該舖，持貨約15年，帳面獲利1292萬元或逾1.1倍。時興隆旗下零食，不少都是香港零食界經典，如金龜嘜萬里望花生及金龜嘜魷魚絲等，一向是該集團的熱賣產品。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款