西環北街舖6600萬沽 46年升值150倍

【明報專訊】零售市况回暖，商舖成交再度活躍，有長情舖位業主沽貨套現。市場消息表示，西環北街29至31號地舖，面積約1300方呎，最新以約6600萬元連租約售出，呎價約5.07萬元。商舖現由餐廳以月租約12.2萬元租用，租金回報約2.2厘。原業主早於1976年以約43.5萬元購入，持貨約46年，帳面大賺6556.5萬元，物業大幅升值約150倍。
深水埗舖7080萬易手 逾2年賺1380萬
另同位於民生區的深水埗福榮街81至87號地下及部分閣樓，總面積約3630方呎，獲買家以約7080萬元易手，呎價約1.95萬元。原業主2019年12月以5700萬元購入，持貨2年多，帳面獲利1380萬元，物業其間升值約24%。
此外，有老牌家族趁疫情緩和購入商舖，資料顯示，太子通菜街212號地舖，面積約1000方呎，上月以2400萬元易手，呎價約2.4萬元，買家以天峰亞太投資有限公司（SKY HILL ASIA INVESTMENT LIMITED）作登記，公司董事包括張漢貞、張文慧、張文耀，為本地著名零食品牌時興隆的家族成員。
資料顯示，上址原業主2007年1108萬元購入該舖，持貨約15年，帳面獲利1292萬元或逾1.1倍。時興隆旗下零食，不少都是香港零食界經典，如金龜嘜萬里望花生及金龜嘜魷魚絲等，一向是該集團的熱賣產品。