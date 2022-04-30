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柏瓏I首輪388伙即日售罄 套35億 即晚加推168伙 本月一手成交破千宗超首季

【明報專訊】市場焦點盤、開售前勁收1.35萬票、超額逾33倍的信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）元朗錦上路站柏瓏I，昨首輪開售388伙，於開售約8小時後全部沽清、單日吸金逾35億元，成為新世界（0017）大圍站柏傲莊I，於2020年10月首輪沽清391伙後、1年半以來首輪銷售單日售出最多單位的新盤。柏瓏I開紅盤，帶動4月整體新盤成交增至約1030宗，不但遠超今年首季受第五波疫情最嚴重打擊時僅錄約960宗水平，更成為繼去年11月錄約1770宗一手成交後5個月新高。

明報記者 容婌維

以柏瓏I共715伙計，昨日即沽出該期逾半單位，昨晚項目再以折實均呎18,776元加推168伙，提價1%至1.5%。項目加推168伙包括1房至3房戶，維持最高16%折扣，折實價645.03萬至1490.66萬元、折實實呎1.72萬至2.04萬元，整批折實均呎18,776元，較之前推出單位提價1%至1.5%；入場單位為3座1樓B1室，實用面積339方呎，1房開放式廚房間隔，折實價645.03萬元、折實呎價19,027元。

加推單位折實均呎18776元

另消息指，柏瓏1B期亦已獲批預售樓花；今期提供805伙，有機會短期推出。柏瓏I熱銷，連同之前開展大型銷售的會德豐啟德MONACO MARINE、恒地（0012）長沙灣映築等，4月整體一手成交增至約1030宗，比3月僅錄約150宗飈升5.9倍。

昨日首輪開售的柏瓏I，提供1房至3房戶，當中A組大手客須購至少1間3房戶、最多可購3伙。記者昨日現場所見，A組買家早上9時起於尖沙嘴帝國中心外排隊等候入場，據悉，A組大手客揀樓時段沽出69伙，有買家斥資逾2100萬至2943萬餘元、各購入2伙，而B組則為散客揀樓時段。至昨午5時，整批388伙全數獲選購，最高成交價為5座19樓A5室，實用面積762方呎3房連套房及工作間，成交價1510.69萬元、實呎19,825元。

柏瓏1B期批預售涉805伙料快登場

至於「雙盤齊發」的恒地，旗下大角嘴利奧坊‧壹隅，明日首輪發售138伙，市場消息稱，項目過去6日累收700票，超額4倍。

至於同系啟德THE HENLEY II，昨上載銷售安排，下周二首輪開售98伙，包括以發價單銷售92伙（1、2號價單）、6伙實用888方呎的第1座3房大戶作招標。項目過去6日累收約300票，以發價單賣92伙計超額2倍。該盤亦加推2號價單涉31伙，實用面積379至575方呎1房、2房戶，維持最高5%折扣，折實價930.81萬元起（1座15樓H室、實用面積379方呎1房戶），整批折實均呎25,613元。

瓏碧批預售加入新盤戰

新盤戰升溫，再有市區全新單幢盤加入戰圈。碧桂園（2007）九龍城賈炳達道瓏碧，獲批預售樓花，預計短期推出；瓏碧提供190伙，涵蓋開放式至2房戶，預計關鍵日期為明年3月，樓花期長近1年。

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