moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

CCL升破180點大關 八大指數齊升8個多月首見

【明報專訊】隨着疫情大幅緩和，樓價亦從谷底回升。最新公布的中原城市領先指數CCL，八大指數齊升，屬去年8月後、即約8個多月首見，其中CCL報181.06點，按周升0.95%；中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.89點，按周升1.17%；CCL（中小型單位）報180.90點，按周升1.07%；CCL（大型單位）報181.92點，按周升0.33%。

黃良昇：短期走勢續窄幅遞升

上述數字反映本月初樓市狀况。事實上，CCL近周逐漸見底回升，以近4周計，CCL已累升2.1%，CCL Mass累升2.11%，CCL（中小型單位）累升2.13%，CCL（大型單位）累升1.94%。

四區方面，新界西CCL Mass最新報170.74點，按周升1.91%；新界東CCL Mass報193.69點，按周升0.9%；九龍CCL Mass報177.52點，按周升0.95%；港島CCL Mass報183.78點，按周升0.95%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，CCL成功由178點水平上升並破180點大關，料短期再進一步上試182點，走勢繼續窄幅遞升。

換樓客938萬破頂價購尚悅3房

元朗錦上路站柏瓏I熱賣，區內二手屋苑錄破頂成交。美聯分行高級分區營業經理徐君寶表示，元朗尚悅8座高層K室，3房套連儲物室間隔，實用面積約743方呎，獲區內換樓客以938萬元承接，實呎12,624元，成交價創屋苑分層新高。原業主2012年10月約751.1萬元購入，帳面獲利約186.9萬元或約25%。

翠華花園2房實蝕45萬沽

雖然近日樓市氣氛改善，但市場仍錄零星二手蝕讓成交。中原地產區域營業董事黎宗文表示，沙田翠華花園本月暫錄約9宗成交，其中C座高層07室，實用面積280方呎，2房間隔，以459萬元易手，實呎16393元。原業主2018年中以480萬元購入，持貨近4年，帳面蝕讓約21萬元，若連使費計料實蝕約45萬元或近一成。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款