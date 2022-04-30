CCL升破180點大關 八大指數齊升8個多月首見

黃良昇：短期走勢續窄幅遞升

上述數字反映本月初樓市狀况。事實上，CCL近周逐漸見底回升，以近4周計，CCL已累升2.1%，CCL Mass累升2.11%，CCL（中小型單位）累升2.13%，CCL（大型單位）累升1.94%。

四區方面，新界西CCL Mass最新報170.74點，按周升1.91%；新界東CCL Mass報193.69點，按周升0.9%；九龍CCL Mass報177.52點，按周升0.95%；港島CCL Mass報183.78點，按周升0.95%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，CCL成功由178點水平上升並破180點大關，料短期再進一步上試182點，走勢繼續窄幅遞升。

換樓客938萬破頂價購尚悅3房

元朗錦上路站柏瓏I熱賣，區內二手屋苑錄破頂成交。美聯分行高級分區營業經理徐君寶表示，元朗尚悅8座高層K室，3房套連儲物室間隔，實用面積約743方呎，獲區內換樓客以938萬元承接，實呎12,624元，成交價創屋苑分層新高。原業主2012年10月約751.1萬元購入，帳面獲利約186.9萬元或約25%。

翠華花園2房實蝕45萬沽

雖然近日樓市氣氛改善，但市場仍錄零星二手蝕讓成交。中原地產區域營業董事黎宗文表示，沙田翠華花園本月暫錄約9宗成交，其中C座高層07室，實用面積280方呎，2房間隔，以459萬元易手，實呎16393元。原業主2018年中以480萬元購入，持貨近4年，帳面蝕讓約21萬元，若連使費計料實蝕約45萬元或近一成。