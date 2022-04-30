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上季私宅潛在供應高見近10萬伙

【明報專訊】今年首季第五波疫情大爆發，拖累發展商推盤步伐，期內新盤銷售數字大幅下跌，以至市場上可售單位，包括已落成但未售出的貨尾單位，以及建築中仍未預售之單位數字均有上升，推高一手潛在供應量。運房局公布，截至今年3月底止，預計未來3至4年一手私宅潛在供應量約9.9萬伙，按季增加1000伙或約1%，創2004年有紀錄以來新高。不過，業界指出，首季熟地只有1.5萬伙，屬2014年以來按季新低，反映中長線持續供應暫難有保證，對之後潛在供應量能否維持較高水平存在疑問。

已落成但未售貨尾按季增3000伙

運房局昨公布最新數字，未來3至4年潛在一手私宅達9.9萬伙，按季多1000伙，創有紀錄以來新高，當中已落成但未售出的貨尾單位佔1.4萬伙，按季多3000伙或約27%，並創2007年次季後近15年新高，而建築中但未售出單位有7萬伙（包括8.1萬個建築中單位減去1.1萬個已預售單位），更創有紀錄以來新高。不過，已批出土地可隨時動工興建的「熟地」單位，由去年底的1.8萬伙大減3000伙或約17%至1.5萬伙，為2014年後最少。

運房局發言人補充，在該9.9萬伙中，估計有8.6萬伙為實用面積小於70方米（即約753方呎或以下）的中小型單位，佔整體供應量87%，比率與上一季相同，預計未來數月將有11幅住宅用地轉為熟地，可提供約5700伙，隨着政府持續有序地增加房屋土地供應，相信未來3至4年私宅供應量將維持較高水平。

熟地僅1.5萬伙 8年來按季新低

潛在供應增至新高水平，主要來自已落成但未售出的貨尾單位，以及建築中仍未預售之單位兩項數字。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，今年首季第五波疫情爆發，社交距離措施收緊，首季全新盤推盤量寥寥可數，導致新盤銷售量僅960多伙，為自2013年實施一手住宅銷售條例後的季度新低，但隨着疫情緩和，樓市氣氛回暖，發展商亦已重拾推盤步伐，多個新盤應市，估計次季新盤銷量將回升至4500伙，有望紓緩新供應積存情况。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，首季熟地單位數量僅1.5萬伙，屬2014年來按季新低，反映中長線持續供應暫難有保證，對之後潛在供應量能否維持較高水平存在疑問。

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