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華懋中標東涌地 最低入標價每呎50元

【明報專訊】華懋上月底以27.78億元、每方呎樓面地價2202元市場估值下限投得的東涌商業地，地政總署昨日公布餘下4份落選投標者的投標金額，入標價介乎6300萬至18億元，即每方呎樓面地價約50至1427元，即華懋較次標多9.78億元或54%，若與最低標價相比，華懋出價更較最低價多出26.65億元或逾43倍。

資料顯示，東涌第57區商業地佔地約13.28萬方呎，屬於東涌新市鎮擴展範圍，可建總樓面約126.14萬方呎。地皮曾在2020年10月推售，惟最終流標收場。上月再推售時，共收到5份標書，除華懋外，其餘4家入標的發展商為長實（1113）、信置（0083）、嘉華（0173）及建灝。

另外，由遠展（0035）創辦人邱德根家族等持有的荃灣川龍用地，即荃灣市地段389號和毗連政府土地，地盤面積14.9萬方呎，擬以地積比率0.6倍發展，興建一幢酒店大樓，以及13幢度假別墅，提供197間酒店房，總樓面約8.59萬方呎。

邱德根家族川龍地再申建酒店

翻查資料，邱氏家族等多次向城規會申請改劃，2016年4月曾申請作住宅，擬建27幢、樓高3層的獨立屋，每幢獨立屋平均面積約2372方呎。及後曾縮減規模至興建11幢3層高獨立屋，以提高闖關成功機會。

惟城規會於2017年11月，以申請未配合周邊低密度自然環境的規劃為由而否決其申請。申請人2018年9月再申請改劃，將地皮改作酒店發展，擬建2幢酒店大樓及13間家庭度假屋，將提供141間酒店房（包括13間家庭度假屋），涉及樓面面積約5.63萬方呎，惟申請人及後撤回有關申請。

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