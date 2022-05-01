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柏瓏I再加推159伙 折實均價18778元

【明報專訊】疫情緩和，加上五一勞動節長假期到臨，發展商抓緊機會推售新盤。由信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）合作發展、上周五即日沽清388伙的的元朗錦上路站柏瓏I，發展商昨晚再加推該期最後159伙，並在本周三（4日）進行次輪銷售。

另一本地龍頭發展商恒地（0012），旗下大角嘴利奧坊．壹隅今日首輪發售138伙，成本月頭炮新盤。項目在過去7日累收近900票，以首批單位計，超額認購約5.5倍。

周三次輪銷售327伙

柏瓏I上周五晚已隨即加推168伙應市，昨晚再加推第5張價單共159伙。信置營業部集團聯席董事田兆源表示，第5張價單首度推出第3座兩房梗廚單位（第3座B2單位），實用513方呎，共16伙，計算最高折扣優惠後，加推單位折實均價18,778元，輕微加價0.5%至1%。

他續稱，項目全數單位已經推出，並且同步上載銷售安排，將於本周二（3日）截票，在周三次輪銷售327伙。

利奧坊．壹隅今首輪銷售

在今日進行首輪銷售的利奧坊．壹隅，據悉，恒地將安排買家在系內的美麗華酒店等候揀樓，買家可獲籌號到售樓處進行揀樓，揀選單位後，將在獨立解單區簽署合約。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊．壹隅最快本周加推單位及進行次輪銷售。

另同系短期樓花新盤恒地啟德THE HENLEY II，將於本周二（3日）首輪銷售98伙，包括以發價單銷售92伙、另同時6伙實用888方呎的第1座3房大戶作招標。項目過去7日累收逾350票，超額認購逾2.7倍，項目將於明日截票。

將軍澳中心特色戶1217萬沽

整體樓市氣氛好轉，二手買家轉活，特色單位亦獲追捧。中原地產分行經理黃仕斌表示，將軍澳中心最新錄連天台特色戶成交，單位為2座頂層，實用684方呎，屬3房連套房間隔，享海景，業主在零議價下以1216.8萬元易手，實呎17,789元。原業主2002年10月以273.9萬元購入，持貨逾19年，轉手帳面獲利943.1萬元，期內物業升值逾3.4倍。

海逸豪園大兩房戶1121萬易手

另美聯物業區域聯席董事殷勒麟表示，紅磡海逸豪園10座高層E室，實用609方呎，屬「大兩房」則王單位，因同類型單位放盤極少，每當市場有放盤，均獲準買家火速吸納。是次單位屬銀主盤，開價1080萬元，獲從事珠寶生意之印巴籍買家垂青，經過4度追價，終以1121萬元承接，較原開價搶貴41萬元或3.8%，實用呎價約18,407元。

[香港地產]

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