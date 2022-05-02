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利奧坊．壹隅開售 沽52伙套3.3億元

【明報專訊】作為5月份新盤頭炮，恒地（0012）旗下鄰近港鐵奧運站的大角嘴利奧坊．壹隅，趁「五．一」假期首輪開售。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，項目即日售出52伙，當中不乏年輕上車客捧場，套現金額近3.3億元。項目昨新增銷售安排，本周四（5日）起再開售18伙。

90後夫妻憂新樓限呎更難入市

利奧坊．壹隅昨日於早上9時起於尖沙嘴美麗華廣場首輪開售138伙，發展商特意為準買家安排於美麗華酒店房間等候揀樓，以分隔人流。買家中不乏為子女入市的慈母，買家何太以約600萬元購入項目1房戶，她表示是贈予兒子作自住之用；又稱心儀項目鄰近奧運站，交通方便。

從事教育的90後張先生，昨與妻子同樣以約600萬元購入1房單位，打算造九成按揭上車。小倆口表示，政府推出「限呎地」，他們相信未來新樓單位面積將更大，變相樓價更高，擔心更難上車。

韓家輝稱，項目即日售出51伙，包括4伙開放式、46伙1房及1伙2房單位，實用面積208至382方呎，套現近3.3億元。客源以用家及投資各佔半；港島買家佔12%，九龍及新界買家分別佔41%及47%。另外，30歲或以下年輕買家佔43%，不少為上車一族。

柏瓏I向隅客購海之戀1房

信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）元朗錦上路站柏瓏I，早前大收1.35萬票成今年新盤票王，上周五（4月29日）首輪開售388伙即日沽清，部署本周三（4日）次輪開售327伙。有項目向隅客見首輪超額認購逾33倍，選擇轉投二手市場，中原地產高級分行經理余仲平表示，荃灣西海之戀7座高層C室，實用面積391方呎、1房戶，享海景。原業主早前放盤叫價910萬元，獲柏瓏I向隅客洽購，最終890萬元易手，減價20萬元或2.2%，實呎22,762元。

據悉，新買家為投資者，打算將單位放租，以現時同類租金市價約1.9萬元計，回報料約2.6厘。原業主在2017年6月以746.7萬元一手購入，5年帳賺143.3萬元或升19%。

佳明集團（1271）青衣明翹匯近期陸續交樓，中原地產分行經理李子清稱，項目1座中高層B室，實用面積426方呎2房，日前收樓不足6小時內，即以1.6萬元租出，呎租38元。業主2019年11月以679萬元購入，租金回報率約2.8厘。

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