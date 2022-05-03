moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

5新盤逾1800伙 擬本月搶灘 錦上路站柏瓏II涉805伙 料將緊接登場

【明報專訊】4月新盤市况回勇、交投量重上1035宗後，踏入5月，勞動節假期結束，市場料將爆發新一輪搶客戰。本報綜合市場資訊，5月將有5個主要新盤登場，共涉1828伙，其中今年新盤票王、信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）合作的元朗錦上路站柏瓏I，明日次輪開售327伙之際，本月有機會緊接推售同系列柏瓏II、涉805伙，料為本月最大型新盤。另外，恒地（0012）今日以發價單開售92伙的啟德THE HENLEY II，累收440票超額4倍。

明報記者 陳寶恩

繼上周首輪開售388伙全數清袋、套現逾35億元後，柏瓏I將於明日次輪開售327伙。信置營業部集團聯席董事田兆源表示，截至昨晚8時，項目過去3日累收逾6300票（主要屬首輪銷售向隅客重新入票、即市場俗稱的復活票），以次輪開售327伙計超額逾18倍，今日下午1時截止認購。

柏瓏I收逾6300票 超額18倍

田兆源補充，同系列的柏瓏II，日前已獲批預售樓花同意書，共提供805伙，開售詳情稍後公布；項目預計關鍵日期為2024年10月，樓花期長約29個月。

其他發展商方面，新地（0016）部署本月「雙盤齊發」。新地副董事總經理雷霆已預告，集團5月計劃推售大埔白石角Silicon Hill第1期，涉576伙，當中九成為分層標準戶，涵蓋開放式至3房戶，另約一成為特色戶，樓花期長約21個月，市場預計項目短期可獲批預售樓花。另外同系已屆現樓的太子道西PRINCE CENTRAL涉101伙，將以現樓形式推出。

新地新界九龍兩盤677伙蓄勢待發

事實上，九龍區預計另有2個新盤擬本月登場，其中碧桂園（2007）九龍城賈炳達道瓏碧，日前剛獲批預售樓花同意書；項目提供190個單位，戶型涵蓋開放式至2房戶，預計關鍵日期為2023年3月，樓花期長近1年。

此外，麗展（0488）及市建局合作的觀塘恒安街Bal Residence，提供156伙，市場估計短期內有機會獲批預售樓花，有機會趕及本月登場；項目主打中小型單位，預計關鍵日期為2023年12月，樓花期長約19個月。

恒地HENLEY II累收440票 超額4倍

近日推售旗下兩個九龍新盤的恒地，其中啟德THE HENLEY II，今日下午5時起以發價單形式首輪開賣92伙、另6伙招標；THE HENLEY II 於昨晚截票，自上周日（4月24日）起收票，過去9日累收約440票，以發價單開售92伙計，超額認購4倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款