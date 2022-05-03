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5月新盤暫沽70伙 利奧坊‧壹隅佔八成

【明報專訊】恒地（0012）大角嘴利奧坊‧壹隅展開首輪銷售，沽出55伙、套現3.6億元後，加推18伙於周四（5日）發售，恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，次輪推售單位實用面積264至328方呎，折實價662萬元起，整批折實呎價23,303至25,579元，折實價總值約1.36億元。綜合市場資訊，5月新盤市場暫售約70伙，即利奧坊‧壹隅佔同期大市整體成交量近八成。

KOKO RESERVE特色戶5150萬售出

會德豐旗下樓盤昨連沽4伙、吸金逾9200萬元，其中藍田KOKO RESERVE售出第1座17及18樓A室，4房雙套及書房間隔，實用面積1965方呎連平台和天台，成交價高見5150萬元、實呎26,209元。

SEA TO SKY十伙撻訂戶周五重推

長實（1113）旗下已屆現樓的將軍澳日出康城SEA TO SKY，早前錄得10伙單位取消交易撻大訂，該批單位於周五（6日）重推。

長實地產投資董事郭子威表示，集團已安排有興趣準買家到現樓單位參觀，連日已接待逾100組準買家。翻查資料，是次重推的10伙，實用面積468至1054方呎、屬2房至4房戶，分別於2020年6月至2021年5月售出，成交價790.7萬至1967.9萬元，料殺訂總額涉逾1070萬元。

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