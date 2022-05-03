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信和南區元朗兩商廈部署招租 涉80萬呎樓面

【明報專訊】近年市場不乏全新商廈供應，當中逾10年來未有全新寫字樓項目推出的信和集團，乘「躍動港島南」、「北部都會區」兩大概念，今年將推出黃竹坑LANDMARK SOUTH及元朗ONE NORTH，合共提供近80萬方呎總樓面。信和集團資產管理董事蔡碧林接受訪問指，面對市場上其他商廈新供應，要提升旗下項目競爭力，必定要從用家角度出發，照顧用家所需。

LANDMARK SOUTH 呎租約30

上述兩個項目中，位於黃竹坑業勤街39號的LANDMARK SOUTH早前已推出招租，項目提供約24萬方呎樓面，16層寫字樓部分，最細單位面積約1497方呎、至全層樓面14,005方呎，另設3層零售及藝術展覽廳樓層，面積約1.18萬至1.35萬方呎，項目料今年8月落成，現正準備現樓示範單位。

蔡碧林稱，目前已有數名租客租用部分樓面，並以中層為主，成交呎租約30元，租客包括室內設計公司、私人基金公司等。她指項目地理位置方便，有蓋天橋可直達黃竹坑港鐵站，5分鐘即到金鐘；加上位處南區，是不少「老闆級」人馬居住的地方，故吸引租客。而在政府放寬社交距離後，近期參觀人數明顯增加，現時亦有數名租戶正在洽租當中，最大手租戶正洽租兩全層單位。

蔡碧林：項目融入藝術元素

LANDMARK SOUTH基座部分為香港藝術發展局使用，蔡碧林表示，項目在設計上融入藝術元素，其中9、10樓為零售及藝術展覽廳樓層，樓底特高足以吊起大型藝術品。另外，項目亦具不少環保元素，包括約9000方呎天台花園，又採用低輻射外牆。蔡續指，集團亦從用家角度出發作設計，例如設有電動車（包括Tesla）充電位置，而升降機大小亦有照顧到租戶需要。

配合北部都會區 ONE NORTH下季招租

除LANDMARK SOUTH外，信和另一全新商廈為元朗康業街ONE NORTH。蔡形容項目是政府公布「北部都會區」發展大計後區內首個全新商廈，並指「北部都會區威力好大」，同系樓盤（即元朗錦上路柏瓏I）反應理想，故ONE NORTH亦具吸引力，項目將於第3季正式招租，最快今年9月落成。ONE NORTH由兩座組成，提供約44.5萬寫字樓、11.3萬方呎零售樓面，合共約55.8萬方呎。蔡指目標租戶包括醫療、保險、創科、科研及銀行等。對於疫情下集團旗下商廈租務，她稱現出租率約九成，與第五波爆發前相若，租金則較2019年底、即疫情爆發前下跌兩成以內。

明報記者 林尚民

（發展商訪問）

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