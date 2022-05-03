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天晉3A期兩房1100萬沽呎售2.03萬 同類新高

【明報專訊】二手交投活躍，中原高級分區營業董事伍錦基指，將軍澳天晉3A期第3A座高層戶，屬頂層對落的「鳳凰樓層」，實用面積541方呎2房間隔，望少海景，原業主於去年11月以1198萬元放售，最新以1100萬元售出，即減價98萬元或8%，實呎20,333元；成交價、呎價均創項目同類戶型新高。

上述原業主2014年9月以803萬元一手購入，及後曾在2018年以1200萬元作內部轉讓。若以原業主一手買入價計，持貨8年帳面獲利297萬元或37%。

朗城滙兩房3年帳賺近15%

近日元朗錦上路站新盤柏瓏I熱銷之際，朗屏站半新盤朗城滙亦錄交投；美聯物業助理區域經理馮根明表示，朗城滙2座中層D室，實用484方呎2房間隔，原業主開價970萬元，日前獲外區首置客以908萬元承接，減價62萬元或6.4%，實呎18,760元；原業主2019年以793萬元一手購入，持貨約3年，帳面賺115萬元或15%。

第一城美孚新邨長假期交投旺

「五．一」長假期樓市交投暢旺，惟受新盤搶客影響，十大屋苑成交量平平；中原地產表示，十大屋苑本周末（周六及周日）錄得15宗成交，較上周末17宗跌11.8%，但成交量仍連續7個周末達雙位數；至於過去3天「五．一」（周六至周一）長假期共錄約18宗成交，以沙田第一城最旺錄4宗，而將軍澳新都城、東涌映灣園就「捧蛋」，長假3日均未錄成交。

美聯物業指出，過去3日長假期（周六至周一），十大屋苑錄得24宗成交，當中以荔枝角美孚新邨錄5宗佔最多；而周末2日（周六、日）則錄得21宗成交，按周無升跌。

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