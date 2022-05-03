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MONACO MARINE享摩納哥式度假生活

【明報專訊】第五波疫情緩和，港府4月底放寬多項防疫措施，新盤市場趨活躍。原定今年初推盤，由會德豐地產發展、樓花期僅約1年的啟德MONACO MARINE，成為近期首個登場的全新樓盤。項目另一亮點，是高座大廈半數單位預料可享開揚維港景色。 明報記者 陳寶恩

攝影 馮凱鍵

屬MONACO ONE系列第二期的MONACO MARINE，貫徹項目的摩納哥設計主調。設於尖沙嘴的展銷廳可見，項目延續了MONACO ONE的摩納哥超級遊艇主題，並新增幸運大輪盤、老虎機等遊戲與睇樓客同樂；同時設有洋溢蒙地卡羅格調的賭場布景、F1賽車模擬遊戲、兒童玩樂空間等，令睇樓客可體驗摩納哥式度假生活。

更近海邊及啟德體育園

MONACO MARINE位於啟德沐泰街10號，位置更接近海岸線及啟德體育園一帶。全盤提供559伙，設有高座和低座部分。高座分為1A及1B座，各樓高35層；低座分為A、B、C及D座，分別樓高6至8層。項目於4月底已進行首兩輪銷售，現時累積售出約270伙，佔全盤單位總數近五成。

MONACO MARINE高座單位共453伙，預計當中約一半單位可享維港景；高座最細戶型是實用326方呎1房戶；面積最大單位是實用1708方呎的1A座38樓A室特色戶，屬4房雙套連儲物室間隔，附265方呎平台及747方呎天台。項目近八成屬2房及3房單位，料可吸引換樓客和分支家庭。另外，項目低座部分共106伙，實用面積介乎324至768方呎。項目預計關鍵日期為2023年3月15日，即距離入伙只約1年時間。

樓花期約1年 八成2房及3房

今次介紹的無改動交樓標準示範單位，以1A座28樓A室為藍本，實用713方呎，屬3房連套房及儲物室間隔。單位向正南，入門即見客飯大廳，呈長形設計，長約5米，闊約3米，外連24方呎露台，料光線充足且可欣賞戶外景色。廚房為傳統梗廚，選用純白色廚櫃及料理枱面，牆身配上灰白色雲石紋，設計簡約時尚，另附有雙頭煤氣煮食爐、微波爐、雪櫃等配套家電。

3房大廳連露台 可賞開揚景

3間睡房與大廳坐向相同，景觀料可望到啟德跑道區、維港海景；房間和儲物室由一道走廊通往，其中走廊右方的儲物室，為住戶提供足夠空間擺放家居雜物。

單位內的兩個浴室（即主人套廁及客廁）均設有浴缸，牆身同樣選用灰白色雲石紋。主人套房間隔四正，附有一個16方呎的工作平台，增強房間通風效果，房內亦預留空間放置衣櫃。根據樓書資料，MONACO MARINE住客會所室內外總面積約2.53萬方呎；另要留意的是，此期數不設住客車位。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

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