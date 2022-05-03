moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

映灣園成交增 呎價穩守1.2萬

【明報專訊】隨着港府放寬防疫社交距離措施，4月份二手樓交投市况回勇，十大屋苑之一的東涌映灣園，4月截至27日已錄得約25宗成交，相對3月全月按月大增近1.3倍、更創8個月新高，成為本月反彈最顯著的大型指標屋苑，平均實呎穩守1.2萬元以上水平。

明報記者 容婌維

二手市場交投自爆發第五波疫情後持續回軟，映灣園今年初更屢錄實呎低於1萬元的成交，中原地產高級分區營業經理吳家威表示，近期第五波疫情回穩後，映灣園交投轉旺，因不少平價盤已被市場消化，做價已較今年初低位回升約5%。

吳續稱，映灣園新近有單位放盤即日沽出，位於11座高層H室，實用928方呎、採3房1套連儲物室間隔，望內園及部分海景，業主開價1130萬元放盤，即日獲同區外籍租客洽購，議價後微減10萬元或約0.9%，以1120萬元易手、實呎12069元；原業主2005年1月以405.3萬元一手買入，持貨17年，帳面獲利714.7萬元或近1.8倍。

此外，近日不少老牌屋苑的單位，以破頂價成交。中原地產區域營業經理蘇浩德稱，北角半山寶馬山花園7座低層A室，實用面積847方呎、3房1套間隔附露台、望海景，以2180萬元易手、實呎25738元，創屋苑二手成交價新高；原業主2009年以1100萬元買入，持貨約13年，帳面獲利1080萬元或近一倍。

寶馬山花園3房售2180萬 屋苑二手新高價

元朗老牌洋房錦綉花園，兩幢已經被打通的「孖屋」新近易手，更以屋苑破頂價成交；兩洋房為錦綉花園I段相連雙號屋，實用合共1696方呎、另連1856方呎花園及車位。中原地產副分區營業經理羅偉蓮表示，上述洋房採6房4廁間隔，原業主早於兩年前以2300萬元放盤，至近日「零議價」沽出、實呎13561元，成交價創屋苑新高；原業主早於1977年以24.4萬元一手購入上述兩座洋房，持貨約45年，帳面獲利2275.6萬元或93倍。

不過，市場仍錄零星蝕讓個案。富誠地產客戶主任李志浩表示，鑽石山居屋宏景花園第5座中層B室，實用574方呎3房戶，近日未補價以566萬元售出、實呎9860元，較市價低約6%；原業主2018年8月586萬元未補價購入，持貨近4年，帳面已蝕20萬元或約3.4%，

若連使費計，料上述原業主或需實蝕逾49萬元或逾8%。李志浩續稱，屋苑從未出現未補價單位蝕讓個案，原業主因移民，去年12月起叫價645萬元放盤，惟遇上新居屋登場搶走大部分購買力，業主近日減價79萬元或約12%後沽出單位。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款