東鐵過海通車前 啟德居屋先破頂 啟朗苑未補價實呎撲1.5萬 貴絕九龍同類

明報記者 容婌維

據房委會最新資料顯示，上月份公屋及居屋未補價第二市場錄120宗成交，較3月同期41宗增逾1.9倍。當中，鄰近啟德站的啟朗苑上月累錄4宗二手未補價成交，包括C座中層05室，實用面積471方呎，2房間隔，獲綠表客以690萬元承接，實呎14,650元，成交價及呎價均創屋苑未補價新高，呎價同時打破何文田冠暉苑於2020年創下的14,605元紀錄，成為九龍未補價居屋呎價新高。

原業主2019年4月以約355萬元向房委會一手購入，持貨剛滿3年、額印期滿即轉手，帳面獲利335萬元或94%。區內代理透露，啟朗苑現有5個放盤，以2房戶為主，叫價由650萬至690萬元不等，但預計業主短期內將上調叫價至700萬元以上。

額印鬆綁即沽 帳面賺逾九成

此外，同樣受惠東鐵線過海段通車，沙田大型老牌上車屋苑沙田第一城，本月交投持續加快，首3日已暫錄3宗成交，即平均一日一宗。中原地產區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城19座低層H室，實用面積327方呎，2房間隔，以540萬元易手、實呎16,514元。原業主2015年以402萬元購入單位，持貨7年，帳面獲利138萬元或約34%。

「新香港人」866萬購爾巒3房

中港兩地因疫情仍未通關，而近日有剛取得香港永久居民身分證的「新香港人」搶先入市。中原地產高級資深區域營業經理蕭頌崴表示，元朗爾巒菲利提諾大道6座中層B室，實用面積649方呎，3房套房間隔，以866萬元沽出，實呎13,344元。原業主2014年9月以589.2萬元一手購入，持貨7年多，帳面獲利276.8萬元或約47%。蕭稱，買家為內地家庭客，睇樓半年，近日取得香港永久居民身分證便立即入市置業。值得留意的是，以香港永久居民身分入市可節省相等樓價30%、即約259.8萬元辣稅開支，現僅須付樓價3.75%的從價印花稅。

內地客沽君珀 10年蝕430萬

新香港人入市之際，市場再錄內地客損手離場。市場消息稱，由內地客持有的中半山君珀低層A室，實用1753方呎，4房2套間隔，最新以約6650萬元售出，實呎37,935元。原業主2012年以約6730萬元購入，帳面已蝕約80萬元，若連使費計料實蝕逾430萬元或約6%。