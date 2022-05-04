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HENLEY II海景3房 實呎近3.9萬創新高

【明報專訊】啟德新盤戰持續，恒地（0012）啟德THE HENLEY II昨首輪開售98伙，包括6伙3房套房海景大宅招標；市場消息稱即日售出12伙，包括4伙3房大宅，最高實呎逼近3.9萬元，創該期分層呎價新高。

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，THE HENLEY II昨招標6伙，位於1座高層A室，實用面積888方呎，屬3房套房連工作間，外望啟德體育園及維港海景，主人套房擁約6.7米長的弧形落地玻璃，亦設衣帽間。昨日下午1時截標後售出4伙，包括1座22樓、26樓、33樓、38樓A室，成交價3019.2萬至3450萬元，實呎34,000至38,851元，共套現逾1.27億元。

#LYOS周六發售31伙

另外，長實（1113）洪水橋#LYOS昨公布5號價單，涉23伙，曾以招標形式發售，實用面積778至789方呎，屬複式戶「層層疊趣」，折實價1381.59萬至1457.24萬元，折實均呎18,409元。入場單位為複式C座16室，實用面積782方呎，3房套間隔，連182方呎花園、304方呎天台及24方呎平台，折實價1381.59萬元，折實實呎17,667元。項目周六開售31伙，包括上述23伙，另8伙招標。長實高級營業經理楊桂玲稱，#LYOS全盤341伙，290伙分層已沽清，「層層疊趣」花園複式累售20伙，全盤至今套現逾18.5億元。項目昨以1530萬元售出複式C座18室，實用面積778方呎，實呎19,666元。

早前已獲批入伙紙的宏安地產（1243）青衣薈藍，昨加推34伙特色戶，包括15個連平台戶及19個頂層連天台戶，實用面積181至257方呎，售價最低是2樓A06室，實用面積181方呎、連65方呎平台，折實價536.8萬元，折實實呎29,657元，安排周六（7日）開售。項目亦推出15個車位，定價180萬至210萬元，另4個電單車位定價25萬元。

此外，信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）合作的元朗錦上路站柏瓏I，今日次輪開售327伙；信置營業部集團聯席董事田兆源稱項目過去3日截收7393票，超額認購近22倍。

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