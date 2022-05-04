華懋豪景花園臨海貨倉地 申增建一成單位

由150伙增至165伙

據城規會文件顯示，華懋申請改劃的住宅地皮位於青山公路青龍頭段丈量約份第388約地段第94號和毗連政府土地，毗鄰豪景花園商場，前臨海景，現為露天貨倉。地皮面積約3.56萬方呎，包括約1.5萬方呎的政府土地，現坐落於住宅（乙類）用地，申請地積比率由現時的2.1倍，增加20%至2.52倍，擬建兩幢15層高的住宅大廈，提供165個住宅單位，總樓面約8.97萬方呎。

翻查資料，華懋去年9月曾就該地申請改劃，當時地皮面積共3.45萬方呎，較現時申請面積略細3%，同時申請擬以2.52倍發展，擬建150個住宅單位，即現時申請較之前增加15伙或10%，而總樓面由過去的8.7萬方呎增加約3%。不過，華懋去年提交申請後撤回。

去年一度撤回申請

申請人表示，擬議發展項目與增加土地房屋供應量的政策相符，而該發展與鄰近環境相容，符合梯級式建築高度概念。另規劃將建築物後移，在建築物位置及佈局上特別考慮到當區環境及通風情况、可持續及環境友善設計，以及改善現有行人天橋的可能設計等。