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柏瓏I不足一周兩輪沽710伙 套現逾66億 近4年銷售速度最快新盤

【明報專訊】主打鐵路概念、信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）合作的元朗錦上路站柏瓏I ，承上周五首輪即日沽清388伙之勢，昨日次輪開售327伙，已盡推該期數全數715伙。結果即日速沽322伙，套現逾30億元。換言之僅6日經過兩輪銷售後累沽710伙，套現逾66億元，成為繼信置、華置（0127）與市建局等合作、2018年底6日內售出871伙的觀塘凱滙第一期後，近4年以來市場銷售速度最快的新盤。

明報記者 陳寶恩

近日獲批預售的柏瓏II，涉805伙，亦將短期登場。柏瓏I 昨日早上9時起於尖東帝國中心進行次輪銷售327伙。該批單位早前截收7393票，超額認購近22倍。發展商安排A組大手客先進行揀樓，帝國中心門外出現準買家排隊登記進場揀樓場面，相當熱鬧。該組別買家須至少購1間3房單位，最多可購3間。據悉最終A組售出44伙，而B組散客亦緊接揀樓。信置營業部集團聯席董事田兆源表示，次輪開售即日售出322伙，吸金逾30億元，連同上周五首輪沽清388伙，項目6日內速沽710伙，累積套現逾66億元。

柏瓏II料短期登場

翻查資料，是次柏瓏I在6日內售出710伙，料是繼信置、華置與市建局等合作的觀塘凱滙第一期，2018年12月於6日內售出871伙、套現逾106億元後，近4年以來銷售速度最快新盤。本月首4日，新盤市場累沽約426伙，相等於上月全月約1030宗成交逾四成。田兆源補充，昨售出的322伙，成交價最高單位為5座19樓A6室，實用768方呎，3房套連工作間，成交價1561.64萬元，實呎20,334元。呎價最高是2座19樓A2室，實用356方呎、1房戶，成交價780.03萬元，實呎21,911元。另有5組大手客連購2伙，最大手斥資約2049萬元購入2伙2房戶。田續稱，有見柏瓏I 反應熱烈，近日獲批預售的柏瓏II亦將短期登場。

周末四盤推售涉110伙

綜合市場資訊，本周末兩日（7日及8日），新盤市場將有4個新盤開售，涉及110個單位（見表）。恒地（0012）大角嘴利奧坊．壹隅，過去周日首輪開售至今累沽57伙、套現逾3.68億元後。恒基物業營業（二）部副總經理倫國新表示，項目今日次輪開售18伙，而周六亦會推售5伙，採先到先得形式。另項目設於28樓的連天台特色戶，他指近日接獲客戶查詢，料將以招標形式推出。

向來被形容為「惜貨如金」的恒隆地產（0101），旗下九龍灣皓日昨上載新銷售安排，敲定周日（8日）、以先到先得形式重新發售40伙。皓日提供294伙，去年底開售至今年初，累沽逾120伙。

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