moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

星凱‧堤岸本月開齋 1房實呎2.35萬沽

【明報專訊】疫情進一步緩和，多個新盤接連推售，帶動新盤貨尾交投。近日港鐵（0066）東鐵線過海段落實提早本月15日通車，屆時由紅磡至金鐘站車程，預計可由現時19分鐘縮減至7分鐘，帶動東鐵沿線一手新盤成交。

中洲置業旗下鄰近火炭站的星凱‧堤岸，新錄5月份首宗一手成交，據成交紀錄冊顯示，項目第2座15樓H室，實用259方呎、1房戶，昨以608.4萬元售出、實呎23,490元。新買家選用建築期付款；項目關鍵日期為2023年3月底，現距入伙期不足一年。

雲端6190萬沽3房戶 實呎3.8萬

另外，新盤豪宅亦見受惠通車消息，部署於短期內推出大埔白石角Silicon Hill的新地（0016），同系已屆現樓的沙田九肚麗坪路雲端，亦錄得本月首宗一手成交，昨日以招標形式、以6190萬元售出 Apex第3座6樓A室，屬實用1650方呎、3房間隔，連668方呎私人天台，實呎37,515元。買家選用120日成交期付款，可獲贈部分家具。

PARK YOHO 3房1671萬沽 實呎1.8萬

元朗錦上路站柏瓏I 近日熱銷，亦帶動區內現樓新盤貨尾錄交投。新地同系元朗錦田現樓PARK YOHO Napoli，昨日以招標形式售出20座10樓B室，實用932方呎，屬3房1套連儲物室間隔，成交價1671.1萬元，實呎17,930元。買家選用360日成交期付款。

另外，新盤市場買賣氣氛雖然持續升溫，但仍有個別買家選擇撻訂離場，新一宗來自會德豐地產旗下近日熱賣的啟德MONACO MARINE，項目上月作兩輪銷售，至今已售出約267伙單位，套現逾34億元。

據成交紀錄冊顯示，MONACO MARINE 第1B座18樓B室，實用574方呎、3房間隔，於4月24日首輪銷售時以1608萬元售出，實呎28,014元。當時買家選用建築期付款，惟交易最新顯示簽訂臨約後並無進展，料買家最終撻訂離場，損失5%訂金、即約80.4萬元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款