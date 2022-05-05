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物業註冊量連跌4個月後急彈至近5000宗

【明報專訊】疫情逐漸受控，帶動物業成交量上升。土地註冊處最新公布，4月整體物業註冊量為4852宗，較3月3828宗按月升27%，連跌4個月後反彈，當中住宅註冊量為3897宗，相較3月的2869宗，按月增加36%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，因註冊個案屬滯後數字，估計5月份整體物業註冊量才反映近期樓市暢旺的市况，屆時註冊宗數將會進一步攀升，有望挑戰7000宗水平，將有機會創5個月新高。

業界料5月註冊量有力挑戰7000宗

回顧4月整體物業註冊量，美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，4月二手住宅註冊量錄3730宗，較3月2846宗高出約31.1%。由於註冊量屬滯後數據，4月實際二手市况，估計全港二手住宅成交量將有力進一步向上，有望達至5000宗，預期5月二手住宅註冊量將反映出來。

4月一手私樓註冊量255宗

新盤方面，在不包括一手公營房屋之下，4月一手私樓註冊量錄255宗，則較3月按增約60.4%。

綜合一手住宅物業銷售資訊網資訊，今年4月新盤銷售錄逾1000伙，主要來自元朗錦上路站柏瓏I及東九啟德MONACO MARINE，已超越首季總和約960多宗，但4月份多家發展商推盤的實際市况尚未全面反映，相信5月份一手私樓註冊量將反映出來。

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