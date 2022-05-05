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加基金購沙田工業中心一籃子物業

【明報專訊】疫情仍未完結，但工廈物業交投表現持續活躍，更獲不少外資基金垂青，其中興勝創建（0896）拆售的沙田工業中心，除獲本地老牌廠家入市外，新近更獲加拿大基金公司以超過2億元購入逾2.8萬方呎樓面。

涉資逾2億 總樓面約2.8萬方呎

興勝最新公布，該集團以逾2.11億元售出沙田工業中心A座4樓1至23號工作間及2樓兩個車位，若以總樓面約28,050方呎計，呎價約7,533元，買家為加拿大基金公司Brookfield Asset Management Inc。

該集團又指，物業中已有部分出租，至今年3月底，有關部分年度租金收入為348.5萬元，平均每月即約29萬元。已租出之部分包括A座4樓1至11號工作間及部分23號工作間及1個車位。

私募基金2年投資逾400億港物業

事實上，興勝上月中亦公布，以7900萬元售出沙田工業中心A座2樓11、12號工作間連1個車位，物業面積9105方呎，呎價8677元，買家為遠東糖廠實業有限公司，遠東糖廠扎根香港超過30年，所出產的「帆船牌」冰糖、片糖、紅糖及蔗糖早已深入民心。

事實上，雖然本港物業市場在新冠疫情下受重創，惟私募股權房地產基金於疫市尋寶，據第一太平戴維斯指出，私募股權房地產基金自2020年以來在本港物業市場上的投資額達到419億元，其對工業物業更是情有獨鍾，該類物業所佔的投資比例，由2020年15%急增至去年61%。

工業物業佔比增至逾六成

第一太平戴維斯香港董事總經理袁志光表示，今年首季投資市場非常淡靜，但投資者最近已逐漸放眼於零售及酒店物業，這從近期機構投資者及基金等開始購入整幢酒店、住宅或地皮。袁氏續稱，新一期消費券發放，加上疫情趨緩，社交距離措施有所放寬後，有助促進零售區人流，為舖租帶來重要的支持；若疫情進一步減退，通關有望下，酒店物業前景將更為看好，預期次季開始隨着市場氣氛改善，市面盤源將會增加。

第一太平戴維斯副董事總經理蕭兆新補充，近年基金等投資者熱中於購入工業物業，令到該類物業自去年起交投熾熱，成交宗數更幾乎是2020年的3倍，而今年首季，因為市場遇冷鋒，令投資宗數按季大跌33%至570宗。

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