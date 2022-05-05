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D-mop老闆778萬沽壹嘉開放式戶

【明報專訊】樓市隨疫情緩和轉旺，有投資者趁勢沽貨獲利套現。資料顯示，灣仔壹嘉一個實用315方呎開放式低層B單位，上月以778萬元售出，實呎24,698元，為屋苑首宗二手成交。

資料顯示，物業原業主為永嘉集團（3322）主席李國棟，李氏2017年687萬元購入，持貨近5年，帳面獲利91萬元或約13%。永嘉集團業務為生產及銷售成衣產品，旗下零售店包括D-mop、J-01，亦擁有「Y-3」於中國大陸、香港、澳門等地的分銷權。

逸瓏海滙「移民盤」 5年實蝕逾百萬

雖然樓市近日交投暢旺，但市場仍錄零星「移民盤」蝕讓個案。

美聯物業高級營業經理林莊姿表示，西貢逸瓏海滙1座高層K室，實用457方呎，採1房連儲物房間隔、配開放式廚房，原業主因需移民，早前叫價760萬元放盤，及後累減100萬元或約13％，最終以660萬元沽出單位、實呎14,442元。原業主於2017年11月以約732.6萬元一手購入單位，持貨約5年轉手，帳蝕72.6萬元或約10％；若連同其他雜項使費計，料原業主實蝕逾106萬元，蝕幅14.5％。

外籍業主沽貝沙灣 17年帳賺近七成

此外，市場消息表示，位於薄扶林貝沙灣2期2座高層兩個相連單位，實用合共2568方呎，新近以9500萬元易手、實呎36,994元。原業主屬外籍人士，於2005年5700萬元購入上述單位，持貨17年，因需回國而沽出單位，帳面獲利3800萬元或約66％。

東鐵快過海 租客1029萬購黃埔3房

另外，東鐵線過海段落實於本月15日正式通車，消息隨即帶動紅磡區二手交投。美聯物業區域聯席董事殷勒麟表示，自通車消息公布後，有區內家庭客即時拍板由「租轉買」，斥1029萬元購入紅磡黃埔花園3房戶，單位位於12座高層G室，實用面積639方呎，3房1套間隔，附企理裝修，以1029萬元易手，實呎16,103元。

上述單位原業主2012年8月620萬元首次聯名購入，其後於2019年5月以416萬元「甩名」成交，現剛滿3年、額印鬆綁轉手。若以2012年買入價計算，原業主帳面獲利409萬元或約66%。

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