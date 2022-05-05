凌嘉勤料北部都會區促進深港合作

凌嘉勤指出，當他及同事制定《北部都會區發展策略》時，有一個非常明確的願景，便是希望以《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》為基礎，把該報告所提及的北部經濟帶，擴展至包括元朗、天水圍、粉嶺/上水等新市鎮，和多個處於不同規劃及建設階段的新發展區，以及相鄰鄉郊地區，即總面積3萬公頃的土地發展為北部都會區，它除了「宜居、宜業、宜遊」，與本港南部的維港都會區並駕齊驅、相輔相承外，亦是以創科為經濟引擎的都會區，可以加強本港及深圳合作發展作為動力，幫助本港構建完整的創科產業生態系統。

吸引人才匯聚 建完整創新產業生態系統

目前本港及深圳兩座大灣區內龍頭城市，有部分土地接壤，有部分則被「兩灣（深圳灣及大鵬灣）一河（深圳河）」分隔。凌嘉勤指出，過去數十年在本港與深圳之間建設了多個口岸，以及連接口岸及相關幅地的高容量交通基建，故此本港與深圳現已經發展成「兩城三圈」的格局，當中包括港深緊密互動圈、深圳灣優質發展圈，及大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈（見圖），而隨着北部都會區的發展，本港及深圳進一步加強合作，「兩城三圈」的面貌料將更清晰。

凌嘉勤表示，北部都會區的經濟基礎，是在區內構建一個完整的創科產業生態系統，當中包括基礎及應用研究、科技成果的轉化、量產製造及測試、先進製造業，而發展這些創科產業，亦一定要有金融的支撐，故此區內亦會有相關投資、融資及其他專業服務。發展創科產業及金融業，關鍵是吸引人才。因此，凌嘉勤希望，北部都會區可以建立開放的空間，「令各方面的人才得到好多思想碰撞、好多意念交流，孕育出鼓勵創新的文化」，並且亦具備相關教育及訓練人才的生態系統。

擬建港深西部鐵路 跨深圳灣抵前海

凌嘉勤強調，《北部都會區發展策略》是以行動為本的發展策略，故此亦制定10個重點行動方向，當中首4個均與城市發展用地開拓及基建發展有關。

第一個重點行動方向是興建港深西部鐵路（洪水橋—前海）及擴大洪水橋/厦村新發展區。凌嘉勤解釋，這包括在洪水橋一帶發展一條新鐵路（港深西部鐵路），跨過深圳灣，到達深圳灣口岸，並且繼續延伸至前海，甚至是北面的寶安機場；而本港在研究該鐵路具體走線時，應考慮以最短距離橫越深圳灣，到達深圳灣口岸及前海，建議可在港方沿線增設站點並增加發展密度，以及把洪水橋/厦村新發展區擴展至流浮山及尖鼻嘴一帶，大幅增加房屋及經濟用地，例如可新增約7萬個住宅單位，並且建設類似數碼港的創科產業旗艦項目。

新田科技城鄰近深圳創科用地 定位香港矽谷

第二個重點行動方向是構建香港矽谷——新田科技城。凌嘉勤指出，正在建設中的港深創科園能提供創科用地約87公頃，可容納約5萬個創科職位，雖然規劃的總樓面面積大概等於3個位於白石角的香港科學園的規模，惟相對於一河之隔的深圳鄰近300公頃創科用地，港深創科園仍有擴大面積的潛力；他建議，在新田/落馬洲一帶擴大港深創科園規模，面積增至1100公頃，成為新田科技城，當中發展及保育面積各佔約一半，在發展用地中，創科用地面積可達約150公頃，另興建約4.8萬住宅。

為了加强本港新田/落馬洲地區與深圳科創園區的交通直接聯繫，港深雙方已原則上同意共同推進北環綫支綫的規劃研究，從新田/落馬洲發展樞紐起，經港深創科園連接以「一地兩檢」模式運作的新皇崗口岸，為跨境旅客提供多一個交通選擇。

第三個重點行動方向是研究北環綫東延及擴大古洞北新發展區。凌嘉勤建議， 位於古洞北新發展區北部馬草壟一帶的農地及坡地可被納入新發展區的範圍，估計新增的住宅單位可達12,000至 13,500個；建議可研究興建鐵路從古洞站向東北伸延，接駁至現有羅湖站及上水站之間新設置一個非過境鐵路服務的新鐵路站（暫名為羅湖南站 ），下一站是深圳羅湖，並在當地設立新口岸實行「一地兩檢」。

增設羅湖南站 附近建逾8萬伙住宅

第四個重點行動方向是建設羅湖/文錦渡綜合發展樞紐以及發展香園圍。凌嘉勤表示，隨着羅湖/上水北及文錦渡一帶的發展潛力獲釋放，成為綜合商住樞紐，當中，住宅發展規模可達8萬幾個單位，相當於6至7個太古城，這也促成文錦渡管制站的功能改造，需要研究搬遷文錦渡管制站的鮮活食品過境及測檢設施和上水屠房至香園圍管制站相鄰土地。利用香園圍公路運輸鮮活食品供應本港各區，可以避免鮮活食品運輸車輛對羅湖/文錦渡綜合發展樞紐產生環境影響及交通壓力，而且香園圍口岸長遠可發展為新的經濟及就業板塊。

明報記者 葉創成

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