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心光盲人院申建83伙 規劃署不反對

【明報專訊】創校超過120年的心光盲人院暨學校，該校去年底向城規會將地皮申請改劃為「綜合發展區」或「住宅（丙類）7」用地，擬建5幢住宅大廈、提供83伙，城規會今日審理有關申請，據規劃署文件顯示，該署原則上不反對將地皮改劃為住宅（丙類）用地，料今日可獲通過。

資料顯示，上述項目位於薄扶林道131號心光盲人院暨學校，地盤面積6.95萬方呎，申請人擬議由「政府、機構或社區」地帶，改劃為「綜合發展區」或「住宅（丙類）7」，計劃以1.9倍地積比率作發展，興建5幢不多於9層高的住宅大廈，提供83伙、平均面積1592方呎的住宅單位，以3房及4房戶為主，戶戶向西南享海景，總樓面約13.2萬方呎。

九倉付7億兼東涌4地 換心光現址重建

據悉，心光盲人院將與致力發展山頂豪宅物業的九倉（0004）合作上述項目。去年本報曾報道，九倉去年向心光盲人院支付7億元，以及東涌沙咀頭4幅約19萬方呎土地，以換取薄扶林學校現址，重建為海景豪宅項目。據悉，該地屬舊契物業，或毋須補地價發展，亦未有太大發展限制，綜合測量師預測，整個項目市值料將高達百億元。

另銅鑼灣大地主希慎（0014）伙華懋去年5月以197.78億元、每方呎樓面地價18,374元中標銅鑼灣加路連山道商業地，早前向城規會申請增加發展樓面約2%，令整個項目總發展樓面達109.79萬方呎。規劃署文件顯示，該署不反對有關申請，料今日亦可獲城規會通過。上述地皮面積15.93萬方呎，希慎等擬以地積比率約6.89倍發展，擬建3幢樓高16至24層高、90至135米的商廈（主水平基準上）。另第1及2座商廈的地庫一層至5樓將作商業用途，項目亦設社會福利設施，整個發展項目總樓面約109.79萬方呎。

另西貢惠民路及大網仔路的沙下地皮，財團擬申請改劃成「住宅（乙類）」用途，興建分層單位及洋房，提供154伙，總樓面約18.5萬方呎。規劃署文件顯示，該署不支持有關改劃。

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