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迎海．星灣特色戶1540萬易手 帳蝕5%

【明報專訊】樓市續旺，惟個別業主急於沽貨，市場錄蝕讓個案，世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，烏溪沙迎海．星灣18座中層G室，實用784方呎，屬2房連套房及工人套房，向東北望海景，屬項目中的特色戶水晶玻璃屋，原業主早在一年前放售，當時叫價1650萬元，但一直乏人問津，因原業主移民在即，近期接受較大幅度議價，近日減價110萬元或6.7%後、以1540萬元易手，實呎19,643元。原業主於2018年6月以1623萬元一手購入，持貨4年，帳面蝕83萬元或約5%。

原業主移民在即 近日減價110萬

荃灣荃威花園本月「開齋」錄首宗成交，中原地產高級分行經理余仲平表示，該單位為B座低層1室，實用558方呎2房戶，享開揚遠景，物業屬銀主盤，去年7月以560萬元放售，至近日獲上車客以521萬元承接，成交價較市價低約8%，亦較原叫價低39萬元或7%，折合實用呎價9337元。原業主2014年6月以300萬元購入單位，去年淪為銀主盤，物業在8年間升值約221萬元或74%。

另受惠於港鐵東鐵過海段將在下周日（15日）通車，有買家看好東鐵沿線物業，在通車前入市。美聯物業業務董事關啟峰表示，火炭御龍山11座中高層C室，實用534方呎，原業主早前以1038萬元放售，獲準買家垂青，睇樓兩次便拍板入市。原業主2010年以480萬元購入，持貨約12年，帳賺548萬元，物業升值1.1倍。

新盤市場方面，發展商趁佛誕3日假期，推售新盤貨尾單位，涉9個新盤近150伙，其中長實（1113）洪水橋#LYOS昨日以招標形式，售出1伙複式單位，為複式B座地下及1樓6號單位，實用778方呎，連306方花園及306方呎天台，成交價1550萬元，呎價19,923元。

另宏安地產（1243）旗下青衣薈藍，昨日售出2伙1房單位，套現約1315萬元。宏安地產執行董事程德韻表示，項目自去年8月起，累售265伙，佔全盤320伙的近83%，套現逾12.92億元，當中在5月售出的有6伙，涉3,613.1萬元。

瀚名累收百票 超購2.3倍

此外，日前公布首度以價單方式出售的嘉里（0683）現樓何文田瀚名，以折實平均實呎2.33萬元推售30個1房戶，已接受認購登記，市場消息稱，項目自上周四（5日）起接受收票認購後，截至昨日累收100票，以價單共30伙計，超額認購2.3倍。

[香港地產]

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