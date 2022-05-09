moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

半新盤連錄額印鬆綁成交 MONTARA兩房3年賺163萬 泓碧獲利逾一成

【明報專訊】樓市暢旺，不少半新盤業主都趁額印鬆綁減價沽貨套現，其中將軍澳日出康城MONTARA一個兩房戶，以850萬元售出，原業主持貨三年賺近163萬元，而馬鞍山泓碧一個一房單位，則以669萬元售出，原業主獲利約81萬元或近14%。另有業主放售鰂魚涌逸樺園一個三房「SARS貨」，減價後帳面仍獲利約3倍。

明報記者 林尚民

中原地產分行經理黃仕斌指，MONTARA 2B座低層D室，實用483方呎，兩房開放式廚房間隔，望內園景，原叫價920萬元，最新減價至850萬元售出，實呎17,598元。原業主於2019年5月以687.2萬元購入，剛過額印期，現帳面獲利162.8萬元，賺幅約23%。

逸樺園1500萬易手 19年升值約3倍

另美聯物業首席高級營業經理李天傑表示，馬鞍山泓碧5座中層E室，實用309方呎，1房間隔，原叫價690萬元，一對父母為女兒物色心儀單位、買樓保值，終以669萬元入市，實呎21,650元。李天傑稱，客人原睇中另一放盤，惟業主決定封盤，故轉至上址睇樓，有見單位裝修「企理」，而且價錢相宜，考慮後決定承接。原業主2019年3月以約588萬元購得，持貨僅3年多，現轉手帳面獲利約81萬元，升值約13.8%。

此外，利嘉閣聯席董事吳玉蘭表示，逸樺園2座低層B室，實用752方呎，採三房套間隔，外望會所池景，原叫價1,750萬元，原業主急售單位，雖人不在港，但已預備授權書給在港親人代簽，最終減至1,500萬元易手，實呎19,947元。原業主在2003年10月以約378.4萬元買入上述單位，持貨至今約19年，現轉手帳面獲利約1,121.6萬元，物業升值約3倍。

觀月•樺峯3房2.9萬租出 實呎34元

租務方面，香港置業市務經理（銷售）袁世昌稱，觀塘觀月•樺峯高層C室，實用843方呎，屬3房間隔，業主以約3.4萬元放租約1個月後，減價5,000元，以2.9萬元租出，實呎租金約34.4元。業主於2014年9月以約1,378.9萬元購入上述單位，回報約2.5厘。

利嘉閣高級分區市務董事彭錦添表示，青衣明翹匯1A座低層G室一房戶，實用299方呎，以1.25萬元租出，實呎租約42元。業主於2019年底以約479.8萬元購入，現租金回報約3.1厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款