Prince Central瓏碧加入九龍新盤戰 東鐵過海段通車前 紛推盤搶客

明報記者 容婌維

繼嘉里（0683）何文田喇沙利道瀚名上周公布首批30伙價單後，同區已屆現樓的Prince Central昨日亦宣布今天起開放現樓予公眾參觀。新地副董事總經理雷霆稱，項目料短期內獲批滿意紙，最快日內公布「超級優惠」，有機會本周開售。

Prince Central早於去年3月，以樓花形式公布首批50伙價單，折實均呎逼近3萬元，惟發展商開價後突然變陣，決定以現樓推售。事隔逾一年，項目終重新展開銷售，惟同區瀚名上周以折實均呎不足2.4萬元推盤，較近年同區新盤開價低逾一成。被問到會否調整首張價單售價，雷霆則稱Prince Central毗鄰旺角東站及MOKO，項目優勢顯而易見。

Prince Central昨日開放3伙交樓標準示範單位予傳媒參觀，分別為12樓B、D及G室，12樓B及D室均為1房戶，實用面積分別為296及345方呎；兩戶唯一不同之處在於D室主人房外連工作平台，而B單位則不設工作平台。至於12樓G室，則為開放式戶型，實用面積266方呎。Prince Central主打1房及開放式戶，佔全盤單位總數逾七成。新地代理副總經理唐錦江表示，發展商將於今日起開放6樓及11樓已開價的單位連同會所，予公眾參觀。

MONACO MARINE周五賣117伙

至於鄰近宋皇臺站的碧桂園單幢新盤瓏碧，亦於今日首度開放示範單位予傳媒參觀。碧桂園香港營銷管理部總經理林曉箐表示，項目設網上睇樓及預約參觀展銷廳功能。她續稱，發展商將於明日起開放設於現崇山商場的示範單位予VIP參觀，周四起開放公眾預約參觀，而價單將於短期內公布。

另外，會德豐啟德MONACO MARINE昨晚上載新修訂價單，新增「東鐵過海段通車優惠」，買家可享最高12%折扣優惠。發展商同時上載3號銷售安排，於周五以價單形式銷售117伙，同日另推兩伙天際平台特色戶招標。是次以價單銷售的單位實用面積由326至713方呎，以最高12%折扣計，單位折實價由824.4萬至1757.8萬元，折實實呎由23,481至29,206元；以建期付款計算，76伙或約64%單位低於1200萬元。

3日長假一手僅沽30伙

另佛誕連周末3日長假，較大型新盤銷售只有恒地（0012）港島東THE HOLBORN推售20伙，新盤市場3日共錄得約30宗成交。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝稱，母親節連佛誕長周末期間，系內新盤共售出8伙，套現逾7500萬元。THE HOLBORN昨售出3伙，當中28樓A1室，實用452方呎，2房連儲物室間隔，以1373.9萬元成交、實呎30,396元，創項目成交價新高。