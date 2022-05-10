moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

Prince Central瓏碧加入九龍新盤戰 東鐵過海段通車前 紛推盤搶客

【明報專訊】東鐵線過海段將於周日（15日）正式通車，毗鄰東鐵旺角東站的新地（0016）何文田太子道西Prince Central，以及鄰近港鐵宋皇臺站的碧桂園（2007）賈炳達道瓏碧，均準備於通車前推盤。Prince Central今日首度開放現樓示範單位予公眾參觀，新地透露項目將推出「超級優惠」搶客。至於樓花期約10個月的瓏碧，除快將開放設於黃大仙現崇山商場的示範單位外，最快將於本周內開價。

明報記者 容婌維

繼嘉里（0683）何文田喇沙利道瀚名上周公布首批30伙價單後，同區已屆現樓的Prince Central昨日亦宣布今天起開放現樓予公眾參觀。新地副董事總經理雷霆稱，項目料短期內獲批滿意紙，最快日內公布「超級優惠」，有機會本周開售。

Prince Central早於去年3月，以樓花形式公布首批50伙價單，折實均呎逼近3萬元，惟發展商開價後突然變陣，決定以現樓推售。事隔逾一年，項目終重新展開銷售，惟同區瀚名上周以折實均呎不足2.4萬元推盤，較近年同區新盤開價低逾一成。被問到會否調整首張價單售價，雷霆則稱Prince Central毗鄰旺角東站及MOKO，項目優勢顯而易見。

Prince Central昨日開放3伙交樓標準示範單位予傳媒參觀，分別為12樓B、D及G室，12樓B及D室均為1房戶，實用面積分別為296及345方呎；兩戶唯一不同之處在於D室主人房外連工作平台，而B單位則不設工作平台。至於12樓G室，則為開放式戶型，實用面積266方呎。Prince Central主打1房及開放式戶，佔全盤單位總數逾七成。新地代理副總經理唐錦江表示，發展商將於今日起開放6樓及11樓已開價的單位連同會所，予公眾參觀。

MONACO MARINE周五賣117伙

至於鄰近宋皇臺站的碧桂園單幢新盤瓏碧，亦於今日首度開放示範單位予傳媒參觀。碧桂園香港營銷管理部總經理林曉箐表示，項目設網上睇樓及預約參觀展銷廳功能。她續稱，發展商將於明日起開放設於現崇山商場的示範單位予VIP參觀，周四起開放公眾預約參觀，而價單將於短期內公布。

另外，會德豐啟德MONACO MARINE昨晚上載新修訂價單，新增「東鐵過海段通車優惠」，買家可享最高12%折扣優惠。發展商同時上載3號銷售安排，於周五以價單形式銷售117伙，同日另推兩伙天際平台特色戶招標。是次以價單銷售的單位實用面積由326至713方呎，以最高12%折扣計，單位折實價由824.4萬至1757.8萬元，折實實呎由23,481至29,206元；以建期付款計算，76伙或約64%單位低於1200萬元。

3日長假一手僅沽30伙

另佛誕連周末3日長假，較大型新盤銷售只有恒地（0012）港島東THE HOLBORN推售20伙，新盤市場3日共錄得約30宗成交。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝稱，母親節連佛誕長周末期間，系內新盤共售出8伙，套現逾7500萬元。THE HOLBORN昨售出3伙，當中28樓A1室，實用452方呎，2房連儲物室間隔，以1373.9萬元成交、實呎30,396元，創項目成交價新高。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款