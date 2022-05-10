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美加息後3天假 十大屋苑僅13成交

【明報專訊】上周美國聯儲局公布再加息半厘後的首個周末，本港十大屋苑錄11宗成交，雖較對上周末15宗回落近27%，但成交量仍維持連續8個周末達雙位數水平；至於佛誕連周末3天長假期，十大屋苑則錄得約13宗成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，多個新盤同步推出市場，吸走部分二手購買力；加上美國剛公布今年內第二度加息，影響部分買家入市意欲。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明則稱，樓價由低位回升，普遍業主叫價態度轉趨強硬，低市價筍盤已近絕迹，買家需準備以市價入市。

東環2房768萬沽 屋苑同類今年新高

佛誕連周末3天長假，十大屋苑中以天水圍嘉湖山莊交投最暢旺。中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊3日長假錄6宗成交，以換樓客為主，其中3房或以上成交佔5宗。他又稱，嘉湖山莊景湖居1座高層B室，實用630方呎，3房1套間隔，以652萬元易手，實呎10,349元。原業主2008年139.5萬元買入，持貨約14年，帳面獲利512.5萬元或近3.7倍。

二手樓價回升，市場屢現新高價成交。中原地產分行副區域營業經理張少勛表示，東涌東環6B座中層6室，實用面積484方呎，2房間隔，以768萬元易手，創屋苑2房同類今年新高，實呎15,868元。原業主2015年540萬元一手買入，持貨約7年，帳面獲利228萬元或42%。

德強苑未補價實呎近1.1萬 4年半低

不過，市場新近再錄未補價居屋低價易手個案。富誠地產高級客戶主任林凱薇表示，樂富德強苑A座低層4室，實用面積656方呎，3房間隔，以710萬元未補價易手，屬近兩年來同類單位首度失守800萬元大關，實呎10,823元，見屋苑近4年半新低。原業主2001年4月156萬元未補價購入，持貨約21年，帳面獲利554萬元或3.6倍。

此外，美聯首席高級營業經理黃永財表示，南昌站匯璽3A座中層C室，實用面積534方呎，2房間隔，以1296萬元易手，實呎24,269元。原業主2017年1295.43萬元一手購入，持貨約5年，帳面獲利不足1萬元。翻查資料，原業主向發展商購入單位時享有約1.5萬元現金回贈，惟扣除回贈後再連使費計，料實蝕逾59萬元或約4.5%。

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