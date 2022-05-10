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華懋大廈推共享工作間 呎租見300元

【明報專訊】近年共享空間興起，加上傳統寫字樓租務受疫情等因素拖累，部分傳統發展商轉攻共享市場。繼「中環大地主」置地後，老牌發展商華懋近日亦成立CCG Commons品牌，並與共享工作空間營運商the Hive合作，把旗下中環華懋大廈4層樓面轉為共享工作空間the Hive Central×CCG Commons，一個僅72方呎的2人私人辦公室，月租達1.44萬元，呎租200元。部分望維港及摩天輪景觀大單位，呎租更高達300元水平。

CCG Commons除延伸至華懋旗下其他寫字樓外，稍後更會把荃灣如心酒店部分樓面改裝成共居空間。華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興接受訪問時表示，集團最新成立的全新品牌「CCG Commons」，以三大方向——同創（Create）、連繫（Connect）及成長（Grow）發展，希望透過創新商業模式，為共享經濟發展提供解決方案，而首個項目便是the Hive Central×CCG Commons，項目位於中環干諾道中華懋大廈3、6、13及21樓共四層，共涉17,027方呎樓面，設有270張辦公桌及38個私人辦公室。

72呎月租1.44萬 呎租200元

項目主要分為5種收費，辦公桌日租300元，「Part-time」流動辦公桌月租3000元（限定星期一至五早上8時至傍晚6時半）、「Full-time」流動辦公桌月租4800元、固定辦公桌月租5500元，私人辦公室以每座位計每月7200元，而私人辦公室座位由2人至19人不等。記者日前參觀所見，最細一個2人私人辦公室，面積72方呎，月租14,400元，呎租約200元，另最大一個19人辦公室，可望維港及摩天輪景觀，以每座位7200元計，月租13.68萬元，該辦公室面積454方呎，呎租高達301元。

蔡宏興：如心酒店擬部分改作共居

蔡宏興稱，項目推出僅約1個月，出租率約15%，租戶不乏專業人士，包括一名心理醫生。對於共享空間與傳統寫字樓租務，他認為共享空間租賃回報必定比傳統寫字樓高，而且空置風險較低，但他亦補充，「我們出租的不只是一張枱，而是有服務、有連繫的」。

蔡宏興認為疫情過後大家都習慣工作環境要有彈性，亦習慣流動工作，故CCG Commons未來會推展至旗下位於尖沙嘴、荃灣，甚至新近購入的東涌商業發展項目。

此外，集團旗下設有逾1600個房間的荃灣如心酒店，亦計劃將其中兩三層改裝成共居空間出租，目前正在設計階段，稍後將入則，最快明年推出。項目主攻年輕上班族，料可入住約100至200人。

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